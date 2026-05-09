Кого торкнулися санкції США?

У "чорний список" США потрапили компанії та особи з Китаю, Гонконгу, ОАЕ та Білорусі, повідомили в Мінфіні.

Всі вони тісно пов'язані із постачанням обладнання для військово-промислового комплексу Ірану.

Серед підсанкційних опинилися:

Китайська фірма Yushita Shanghai International Trade Co Ltd виступала посередником для іранського Центру прогресу та розвитку (CDPI) – структури, що координує закупівлі технологій для Ірану;

Дубайська Elite Energy FZCO переказувала мільйони доларів компанії AE International Trade Co Limited у Гонконзі для забезпечення цих закупівель;

Гонконзька HK Hesin Industry Co Limited та білоруська Armory Alliance LLC (Білорусь) виступали посередниками, намагаючись приховати кінцевого отримувача в Ірані;

А генеральний директор Armory Alliance Мохаммед Алі Толібов з Білорусі роками займався посередництвом у постачанні озброєнь для Ірану через Білорусь.

Інші особи теж беруть участь у постачанні елементів для виробництва озброєння, проведення транзакцій або обходу санкцій США.

У Мінфіні наголосили, що продовжать максимально тиснути на Іран, зокрема вживати економічних заходів проти оборонно-промислової бази Ірану, аби країна не могла відновити виробничі потужності та просувати їх за межами своїх кордонів.

Під рішучим керівництвом президента Трампа ми й надалі націлюватимемося на іноземних осіб і компанії, які постачають іранським військовим зброю для використання проти американських сил,

– заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Також Вашингтон попередив, що може застосовувати заходи проти будь-яких іноземних компаній, які підтримують незаконну іранську торгівлю. За необхідності США готові вводити вторинні санкції проти іноземних фінансових установ, які сприяють діяльності Тегерану.

Важливо! Росія активно співпрацює з Іраном та отримала від нього "Шахеди" для атак по Україні. Після цього вона розгорнула виробництво дронів у себе. Як розповів 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап, наразі Москва працює над збільшенням виготовлення "Шахедів", які активно спрямовує не лише на військові, а й цивільні цілі.

Які ще санкції запровадили США?

Водночас США запровадили санкції проти комерційних супутникових компаній, звинувативши їх у підтримці Ірану, пише Financial Times.

У Державному департаменті США заявили, що санкції наклали на чотири структури, зокрема три китайські компанії. Вони нібито надавали супутникові знімки, що дозволили Ірану здійснювати військові удари по американських силах на Близькому Сході.

До списку санкцій потрапили такі китайські компанії:

The Earth Eye, оператор супутникової наземної станції, яку США звинуватили у передачі супутникових даних Тегерану;

фірма MizarVision, яка працює у сфері геопросторової розвідки;

а також Chang Guang Satellite Technology – комерційний оператор супутникових знімків.

За версією Вашингтона, остання допомагала Ірану, надаючи зображення військових об’єктів США та їхніх союзників на Близькому Сході під час операції Epic Fury.

Четвертим став експортний центр Міністерства оборони Ірану – підрозділ логістичної групи відомства, яка вже раніше перебувала під санкціями США та Ради Безпеки ООН.

Вашингтон використає всі доступні інструменти, щоб націлитися на структури та осіб у третіх країнах, які допомагають військовій і оборонно-промисловій базі Ірану,

– наголосив держсекретар США Марко Рубіо.

Зауважте! Санкції проти китайських компаній США запровадили лише за кілька днів до поїздки президента Дональда Трампа до Пекіна на саміт із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Як США б'ють по банківському сектору Ірану?

1 травня Сполучені Штати оголосили про новий пакет санкцій, спрямований проти тіньових фінансових схем Ірану. Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку три іранські валютно-обмінні компанії, а також пов’язані з ними фірми-прикриття в межах кампанії Economic Fury.

За даними США, такі структури щороку здійснюють валютні операції на мільярди доларів. Вони є важливою ланкою у фінансовій системі Ірану, забезпечуючи обіг коштів попри міжнародні обмеження.

Оскільки значна частина іранського експорту нафти оплачується в китайських юанях, саме ці обмінні мережі відіграють ключову роль у конвертації доходів у валюти, які можуть використовуватися іранськими військовими структурами та пов’язаними з ними організаціями.