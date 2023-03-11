Канада заборонила імпорт російської сталі та алюмінію
Джерело:пресслужба уряду Канади
Уряд Канади офіційно запровадив заборону імпорту російської сталі та алюмінію. Заборона набула чинності 10 березня.
Це підтверджує повідомлення пресслужби уряду Канади.
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У повідомленні мовиться, що Канада заборонила імпорт усієї російської алюмінієвої продукції, такої як:
- некований алюміній,
- алюмінієві листи,
- готові вироби, включно з контейнерами та іншими предметами домашнього вжитку, виготовленими з алюмінію.
Водночас наголошується, що також заборонено ввезення всієї первинної російської сталевої продукції, включно із залізом і нелегованою сталлю, напівфабрикатами та готовою продукцією, такою як труби і трубки.
Яку роль це відіграє у протистоянні російській агресії
Анонсуючи рішення, віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд заявила, що це допоможе підірвати зусилля Росії з підтримання вторгнення в Україну.
За даними міністерства промисловості Канади, країна імпортувала сталевої продукції з Росії на 208 мільйонів доларів у 2021 році і на 79 мільйонів – у 2022-му. Алюмінію імпортували на 44 та 16 мільйонів доларів у 2021 і 2022 роках відповідно.
Торгівля Росії з Канадою різко впала за перші десять місяців після повномасштабного вторгнення в Україну – експорт скоротився на 78% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Реакція України
На це рішення вже відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. У своєму телеграмі він написав, що це антиросійська удавка.
Уряд Канади в п'ятницю оголосив про заборону імпорту російської сталі та алюмінію в межах режиму санкцій за повномасштабне вторгнення РФ в Україну,
– підсумував Єрмак.
Додамо, що раніше в Анкарі ухвалили рішення про заборону транзиту підсанкційних товарів через територію Туреччини до міст країни-терористки – тобто Росії. Очевидно, ця ініціатива матиме вплив на економіку ворожої держави.