Трамп хоче переглянути санкції проти Росії: чи будуть США посилювати обмеження

Дональд Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту здійснити перегляд санкцій проти Росії. Американський президент готовий, за потребою, посилити чинні обмеження.

Що буде з санкціями США проти Росії

Бессент каже, що протягом довгого часу проти Росії діяли "ліниві санкції", повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox Business.

Читайте також Аудит грошової допомоги від США Україні: чи знайшли порушення

Скотт Бессент Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Ми вважаємо, що вони підривали роль долара як резервної валюти, люди відмовлялися від долара. Ми збираємося перейти до режиму максимально дієвих санкцій. Ми б'ємо по них серйозно, швидко, жорстко – і зараз це відбувається з Іраном.

Бессент вказує, що санкції проти Росії у енергетичній сфері "дуже мляві". У цьому міністр звинуватив політику адміністрації Байдена.

Санкції були дуже млявими, тому що вони (адміністрація Байдена – 24 Канал) боялися стрибка цін на нафту в США під час виборів. Перед тим, як піти з посади, радник із нацбезпеки Джейк Салліван посилив санкції, я б сказав, із трьох до шести. Президент Трамп сказав мені, що за необхідності ми посилимо їх до десяти,

– каже Бессент.

Завдяки посиленню санкцій, адміністрація Трампа хоче посадити Путіна за стіл переговорів.

Зверніть увагу! Бессент сказав, що, за необхідністю, будуть розглядатися максимальні енергетичні санкції проти Росії.