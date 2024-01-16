Удар звідки не чекали: Китай посилив обмеження щодо Росії

Після того, як у США схвалили санкції проти іноземних банків, які допомагають Росії у війні проти України. Державні банки Китаю теж долучилися й посилили обмеження на фінансування клієнтів.

Китай посилив обмеження

Щонайменше два китайські банки здійснюють перевірки своїх клієнтів з яким досі триває співпраця, зокрема увагу зосередили на транскордонних угодах. Фінустанови розірвуть будь-яку співпрацю з компаніями, які є у підсанкційному списку США.

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Також вони припинять надавати послуги для військового комплексу Росії незалежно від валюти і місця проведення транзакцій.

Перевірка буде поширена також на неросійських клієнтів, які ведуть бізнес у Росії або перевозять критично важливі товари до неї через третю країну.

Таким чином Китай посилить обмеження, які були запроваджені ще на початку 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення. У Мінфіні США заявили, що накладе вторинні санкції на банки, які допомагають Росії купувати озброєння.

Тож такі дії лише підкреслюють небажання Китаю йти наперекір санкціям США, попри обіцянки підтримувати економічні зв'язки з Росією.

Співпраця Росії та Китаю

За час повномасштабного вторгнення експорт Китаю до Росії значно зріс. Натомість постачання викопного палива та вугілля з Росії зросло на понад ніж у двічі з 2020 року.

Санкції проти Росії перекрили їй доступ до майже половини її міжнародних резервів, тож залишилися лише золото та юані. Саме тому частка розрахунків у юанях зросла до 27% станом у вересні минулого року.

Російські банки у 2022 році звернулися до китайської UnionPay після того, як Visa та Mastercard зупинили свою роботу в країні.