США збільшили санкційний список: хто з росіян туди потрапив
США розширили санкції проти Росії, додавши до списку низку фізичних і юридичних осіб. Зокрема, під обмеження потрапило керівництво Центробанку Росії.
Хто опинився під санкціями
Серед фізичних осіб під обмеження потрапили перші заступники голови Центробанку Росії Володимир Чистюхін і Дмитро Тулін, а також заступниця голови Центробанку Ольга Полякова, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Крім того, санкції торкнулися керівників департаментів регулятора: Єлизавети Данілової, Кирила Проніна, Катерини Лозгачової та Алли Бакиної.
Щодо юридичних осіб, у санкційному списку опинилися:
Газпромбанк;
- БКС-банк;
- ДОМ.РФ;
- Братський народний банк;
- Енерготрансбанк;
- банк "Кремлівський";
- банк "Ітуруп";
- банк "Сінара";
- банк "Центрокредит" та інші фінансові установи.
Нагадаємо! Санкції проти Росії продовжують запроваджувати через її повномасштабне вторгнення в Україну. Незабаром очікується введення нових обмежень, які насамперед торкнуться нафтового сектора та енергетики загалом. З початку 2022 року Євросоюз закупив у Росії зрідженого газу на суму 27 мільярдів євро. Станом на вересень майже половина імпорту російського скрапленого газу припадає на країни ЄС.