Вже цього тижня: країни ЄС мають узгодити новий пакет санкцій проти Росії
- Країни ЄС цього тижня мають узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії.
- Франція, Бельгія та Нідерланди почали юридичну роботу щодо виведення заморожених російських активів з-під санкцій.
Країни, що є членами Європейського Союзу, цього тижня мають дійти згоди щодо нових обмежень проти Росії. Йдеться про 18-й пакет санкцій.
ЄС має узгодити нові санкції проти Росії цього тижня
Зокрема погодити обмеження мають Словаччина та Угорщина, пише 24 канал з посиланням на віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину в ефірі телемарафону.
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За моєю інформацією, цього тижня дійдуть згоди європейські країни щодо 18-го пакету санкцій разом зі Словаччиною та Угорщиною,
– сказала Стефанішина.
Згідно з її слів, примітно є те, що в попередній період (коли ухвалювалося рішення щодо 17-го пакету санкцій) Угорщина не голосувала за це рішення до останнього дня. Ба більше, була навіть майже одна доба, коли ці санкції не були введені в дію.
Тому усвідомлюючи такий ризик низка країн ЄС – Франція, Бельгія та Нідерланди – розпочали певну юридичну роботу. Мова йде про виведення заморожених російських активів з-під санкцій.
Зауважте! Також країни домовились про виведення з-під зобов’язання кожні пів року домовлятися про необхідність їх збереження.