Санкції в дії: Росії доведеться списати понад 300 цивільних літаків
- До 2030 року Росія планує списати 339 літаків та 200 вертольотів через санкції, що заважають закупівлі нових літаків та запчастин.
- Авіакомпанії Росії стикаються з труднощами через обмежений імпорт компонентів, що позначається на їхньому парку з понад 700 літаків.
До 2030 року "Росавіації" доведеться списати третину свого автопарку. Таким чином працюють західні санкції проти Росії.
Чому доведеться списати авіапарк?
Російські авіакомпанії “відрізані” від ринку санкціями, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "Інтерфакс".
Вони не можуть закуповувати нові лайнери та отримувати для них запчастини та техобслуговування, тому найближчими роками можуть втратити десятки літаків. Так з парку російських авіакомпаній можуть вибути 339 літаків та 200 вертольотів до 2030 року.
На додачу до Boeing та Airbus, які поступово виходять з ладу та розбираються на запчастини, в брухт доведеться здати 230 вітчизняних повітряних суден, яким зараз 40, 50 або навіть 60 років.
За песимістичним прогнозом до 2030 року ми спільно з авіакомпаніями налічуємо вибуття близько 339 літаків: це 230 вітчизняних та 109 іноземних. Крім цього плануємо вибуття 200 вертольотів: 190 вітчизняних і 10 іноземних,
– каже голова "Росавіації" Дмитро Ядров.
За даними "Росавіації", зараз парк вітчизняних авіакомпаній налічує 1135 повітряних суден, з яких "на крилі" – 1088.
Які проблеми з авіацією є у Росії?
За 2022-25 роки флот цивільної авіації поповнився лише на 13 нових бортів — 12 "суперджетів" і один Ту-214, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Натомість 2025 року з 15 запланованих пасажирських літаків російські виробники змогли здати перевізникам лише один.
Маючи флот із понад 700 літаків, у якому домінує Airbus (AIR.PA)., та Boeing (BA.N), реактивні літаки, російські авіакомпанії тепер покладаються на складні, непрямі маршрути імпорту для постачання критично важливих компонентів.
Що відомо про проблеми в інших галузях та промисловості Росії?
Західні санкції проти Росії б'ють по всіх фронтах. Росія змушена імпортувати морепродукти через проблеми в рибній галузі, а найбільший виробник сільськогосподарської техніки планує скоротити виробництво. Також є пробеми в енергосекторі.
Вугільну галузь Росії "затягує" криза, з очікуваними збитками понад 300 мільярдів рублів у 2025 році. Криза спричинена зниженням експорту, санкціями та низькими світовими цінами на енергетичне вугілля.
Російська целюлозно-паперова промисловість також зазнає глибокої кризи, зростають борги та судові позови, заводи в Росії затримують зарплату. Найбільший лісопромисловий холдинг "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 мільярдів рублів.