До 2030 року "Росавіації" доведеться списати третину свого автопарку. Таким чином працюють західні санкції проти Росії.

Чому доведеться списати авіапарк?

Російські авіакомпанії “відрізані” від ринку санкціями, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "Інтерфакс".

Вони не можуть закуповувати нові лайнери та отримувати для них запчастини та техобслуговування, тому найближчими роками можуть втратити десятки літаків. Так з парку російських авіакомпаній можуть вибути 339 літаків та 200 вертольотів до 2030 року.

На додачу до Boeing та Airbus, які поступово виходять з ладу та розбираються на запчастини, в брухт доведеться здати 230 вітчизняних повітряних суден, яким зараз 40, 50 або навіть 60 років.

За песимістичним прогнозом до 2030 року ми спільно з авіакомпаніями налічуємо вибуття близько 339 літаків: це 230 вітчизняних та 109 іноземних. Крім цього плануємо вибуття 200 вертольотів: 190 вітчизняних і 10 іноземних,

– каже голова "Росавіації" Дмитро Ядров.

За даними "Росавіації", зараз парк вітчизняних авіакомпаній налічує 1135 повітряних суден, з яких "на крилі" – 1088.

Які проблеми з авіацією є у Росії?

За 2022-25 роки флот цивільної авіації поповнився лише на 13 нових бортів — 12 "суперджетів" і один Ту-214, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Натомість 2025 року з 15 запланованих пасажирських літаків російські виробники змогли здати перевізникам лише один.

Маючи флот із понад 700 літаків, у якому домінує Airbus (AIR.PA)., та Boeing (BA.N), реактивні літаки, російські авіакомпанії тепер покладаються на складні, непрямі маршрути імпорту для постачання критично важливих компонентів.

