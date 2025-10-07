Санкции в действии: России придется списать более 300 гражданских самолетов
- До 2030 года Россия планирует списать 339 самолетов и 200 вертолетов из-за санкций, мешающих закупке новых самолетов и запчастей.
- Авиакомпании России сталкиваются с трудностями из-за ограниченного импорта компонентов, что сказывается на их парке из более 700 самолетов.
К 2030 году "Росавиации" придется списать треть своего автопарка. Таким образом работают западные санкции против России.
Почему придется списать авиапарк?
Российские авиакомпании “отрезаны” от рынка санкциями, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Интерфакс".
Они не могут закупать новые лайнеры и получать для них запчасти и техобслуживание, поэтому в ближайшие годы могут потерять десятки самолетов. Так из парка российских авиакомпаний могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года.
В дополнение к Boeing и Airbus, которые постепенно выходят из строя и разбираются на запчасти, в лом придется сдать 230 отечественных воздушных судов, которым сейчас 40, 50 или даже 60 лет.
По пессимистическому прогнозу до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие около 339 самолетов: это 230 отечественных и 109 иностранных. Кроме этого планируем выбытие 200 вертолетов: 190 отечественных и 10 иностранных,
– говорит глава "Росавиации" Дмитрий Ядров.
По данным "Росавиации", сейчас парк отечественных авиакомпаний насчитывает 1135 воздушных судов, из которых "на крыле" – 1088.
Какие проблемы с авиацией есть у России?
За 2022-25 годы флот гражданской авиации пополнился лишь на 13 новых бортов - 12 "суперджетов" и один Ту-214, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Зато в 2025 году из 15 запланированных пассажирских самолетов российские производители смогли сдать перевозчикам только один.
Имея флот из более 700 самолетов, в котором доминирует Airbus (AIR.PA)., и Boeing (BA.N), реактивные самолеты, российские авиакомпании теперь полагаются на сложные, непрямые маршруты импорта для поставки критически важных компонентов.
Что известно о проблемах в других отраслях и промышленности России?
Западные санкции против России бьют по всем фронтам. Россия вынуждена импортировать морепродукты из-за проблем в рыбной отрасли, а крупнейший производитель сельскохозяйственной техники планирует сократить производство. Также есть пробемы в энергосекторе.
Угольную отрасль России "затягивает" кризис, с ожидаемыми убытками более 300 миллиардов рублей в 2025 году. Кризис вызван снижением экспорта, санкциями и низкими мировыми ценами на энергетический уголь.
Российская целлюлозно-бумажная промышленность также испытывает глубокий кризис, растут долги и судебные иски, заводы в России задерживают зарплату. Крупнейший лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 миллиардов рублей.