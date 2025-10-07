К 2030 году "Росавиации" придется списать треть своего автопарка. Таким образом работают западные санкции против России.

Почему придется списать авиапарк?

Российские авиакомпании “отрезаны” от рынка санкциями, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Интерфакс".

Смотрите также Кремль экстренно отправляет нефть за границу: как удары по НПЗ истощают Россию

Они не могут закупать новые лайнеры и получать для них запчасти и техобслуживание, поэтому в ближайшие годы могут потерять десятки самолетов. Так из парка российских авиакомпаний могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года.

В дополнение к Boeing и Airbus, которые постепенно выходят из строя и разбираются на запчасти, в лом придется сдать 230 отечественных воздушных судов, которым сейчас 40, 50 или даже 60 лет.

По пессимистическому прогнозу до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие около 339 самолетов: это 230 отечественных и 109 иностранных. Кроме этого планируем выбытие 200 вертолетов: 190 отечественных и 10 иностранных,

– говорит глава "Росавиации" Дмитрий Ядров.

По данным "Росавиации", сейчас парк отечественных авиакомпаний насчитывает 1135 воздушных судов, из которых "на крыле" – 1088.

Какие проблемы с авиацией есть у России?

За 2022-25 годы флот гражданской авиации пополнился лишь на 13 новых бортов - 12 "суперджетов" и один Ту-214, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Зато в 2025 году из 15 запланированных пассажирских самолетов российские производители смогли сдать перевозчикам только один.

Имея флот из более 700 самолетов, в котором доминирует Airbus (AIR.PA)., и Boeing (BA.N), реактивные самолеты, российские авиакомпании теперь полагаются на сложные, непрямые маршруты импорта для поставки критически важных компонентов.

Что известно о проблемах в других отраслях и промышленности России?