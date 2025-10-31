Завдяки санкціям дефіцит бюджету Росії зросте до 100 мільярдів доларів, – Зеленський

ЄС та США активно впроваджують санкції проти Росії. Через них дефіцит Росії може значно зросте, проте за умови, що імпортери російської нафти й газу відмовляться від такої торгівлі.

Як санкції вплинуть на бюджет Росії?

Дефіцит бюджету Росії наступного року складе 100 – 130 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Проте, за словами Зеленського, в цьому контексті важливо, щоб країни-покупці російських енергоресурсів зменшили ці обсяги, або взагалі відмовилися від торгівлі.

Наприклад, Китай імпортував енергоносіїв з Росії на 120 мільярдів доларів за рік. Бо він – найбільший гравець, помічник в цій війні. Це факт. Бо 120 мільярдів – це серйозна сума,

– сказав Президент.

Це стосується й Китаю, Туреччини, країн Центральної Азії, які лише збільшують імпорт з Росії. Зеленський також висловив сподівання на те, що після набрання чинності новими американськими санкціями 20 листопада партнери не будуть робити виключення.

Ми знаємо, що Угорщина працює над тим, щоб вони були виключені і продовжували імпортувати. Це важливий аспект, ми також будемо цим займатися,

– акцентував Зеленський.

Які наслідки для "Роснафти" й "Лукойла" від санкцій США?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що "Лукойл" почав активно продавати свої міжнародні активи, передає 24 Канал.

Триває активний продаж на Балканах, у Румунії, Болгарії. Там досить велика інфраструктура. Мовиться про заправки, наливні термінали, сховища нафтопродуктів.

Спільно "Лукойл" і "Роснафта" – це 55% видобутку і продажу нафти. Разом з третьою, четвертою компаніями, щодо яких санкції вже є давно, це 80 – 85%. Це дуже багато. Трамп дійсно ввів дуже дієві та жорсткі санкції,

– пояснив економіст.

Санкції запроваджені не лише проти великих материнських компаній, але дочірніх, яких є 35. "Лукойл" почав дуже активно позбавлятися цих компаній. Це ознака того, що це потужний тиск.

Крім того, є два великі нафтопереробні заводи, які формально входили в структуру "Роснафти", але з 2022 року повністю в управлінні німців. Є чітке підтвердження Держдепу, що на них ці санкції не розповсюджуються.

Що відомо про санкції проти Росії?