21-й пакет санкцій проти Росії: яка ключова сфера Кремля опиниться під ударом ЄС

У ЄС готують нові обмеження проти Росії. Європейські посадовці переконані, що зараз економіка Кремля ослаблена, тож потрібно додати нових санкцій, аби збільшити тиск на Путіна перед можливими переговрами з Україною.

Що відомо про нові санкції проти Росії?

Про те, яка сфера ключова для перекриття доходів Кремля, пише POLITICO.

Як повідомили для видання європейські дипломати та чиновники, Брюссель бачить нові можливості для санкційного удару по Росії. За інформацією посадовців ЄС, саме тіньовий флот є ключовим каналом доходів Кремля. Планується, що обмеження суден стане додатковим тиском на Путіна й він відмовиться від завищених вимог у майбутній мирній угоді з Україною. Або хоча б під час перемовин.

За словами 7 чиновників ЄС, які надали дані анонімно, 21-й пакет санкцій мають затвердити наприкінці червня або на початку липня. Окрім тіньового флоту під ударом опиняться:

російські банки;

фінансові установи;

військово-промислові компанії;

фірми, які продають крадене зерно з України.

Зокрема посадовці переконані, що нині є шанс повернутися до обговорень тих санкцій, які блокував Віктор Орбан, колишній прем'єр-міністр Угорщини. Такі обмеження можуть торкнутись Російської православної церкви. Наприклад, її лідера Патріарха Кирила, який також є другом Путіна.

Після виборів в Угорщині з'явився новий імпульс. Нам слід переглянути санкції, які були на столі переговорів і не були узгоджені раніше, але також нам слід рухатися далі з новим пакетом санкцій,

– зазначала Кая Каллас, дипломатка ЄС.

Видання передає: один із високопосадовців ЄС зазначив, що економіка Росії зараз в найгіршому становищі від початку війни. Тож, зараз є сприятлива можливість, щоб "наполягати на більшому, бо справи в Росії йдуть не дуже добре".

Зокрема серед європейських чиновників поширена думка, що нині Україна має більш сильні позиції, ніж Росія. І тут спрацював кредит на 90 мільярдів та водночас санкції. Але також психологічний тиск з боку України щодо святкувань "Параду Перемоги" 9 травня.

Що потрібно знати про економіку Росії та ефективність санкцій?

The Moscow Times з посиланням на фінансового директора "Сбербанку" Тараса Скворцова також повідомляли, що темпи зростання російської економіки цьогоріч будуть нижчими. Зокрема за прогнозом фахівця, інфляція навпаки почне зростати.

Скворцов вважає, що це пов'язано із подіями на зовнішніх ринках, а також із жорсткою політикою Центробанку. Один із показових показників, який засвідчує проблеми в економіці Росії – скорочення обсягів бізнесу. Вперше від 2022 року значення зменшилися на 2,2% лише за перший квартал 2026 року.

І це в номінальному вираженні, у реальному вираженні показники ще гірші. Найбільш негативна динаміка спостерігалася у видобутку корисних копалин та у переробній промисловості,

– пояснив Скворцов.

Директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України Олена Юрченко каже, що санкції рідко дають швидкий результат, але свій вплив мають. Про це пише Фокус.

Так, експертка пояснює, що перші серйозні економічні проблеми можуть з'явитися в країни після 2 – 3 років застосування обмежень. Тож, це інколи створює питання щодо ефективності таких заходів. Однак на прикладі енергетичних обмежень Юрченко пояснює, що навіть часткове блокування фінансових каналів і контроль над експортом енергоносіїв підвищують макроекономічні витрати Росії.

Скорочення нафтогазових доходів бюджету, величезні дисконти на російські марки нафти, повна втрата європейського ринку і необхідність пошуку альтернативних ринків збуту газу при відсутності економічної рентабельності проєктів, як-от Сила Сибіру-2 – все це дедалі більше знекровлює потугу РФ до війни,

– зазначила експертка.

Основний наслідок для Кремля від таких обмежень – поступове зниження ефективності військової моделі. Іншими словами, коли в Росії залишатиметься менше коштів у бюджеті, то меншими будуть витрати на війну.

Що відомо про дефіцит у бюджеті Кремля?

Для 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив, що Росія має недостатньо коштів на війну. Це спричинює нові проблеми, через що в результаті Кремль може прийти до краху.

Експерт пояснює, що нині в Росії відбувається відтік грошей з національної банківської системи. Через нестачу засобів, влада неодноразово погрожує громадянам забрати їхні кошти з банків. Тож, люди масово забирають ресурси й переводять їх на закордонні рахунки.

Російські олігархи діють відповідно. Вони хочуть зберегти свої статки, особливо після зустрічі з Путіним, яким пропонував їм фінансувати російсько-українську війну.