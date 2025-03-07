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7 березня, 15:10
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США можуть зняти деякі санкції з Росії

Валерія Моргун
Основні тези
  • Глави РСПП і Американської торгівельної палати в Росії обговорювали можливість зняття санкцій у певних секторах економіки.
  • Американська торгівельна палата в Росії готує пропозиції щодо зняття санкцій, що можуть збігатися з майбутньою зустріччю президентів США і Росії.

Глави Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін зустрічався з главою Американської торгівельної палати в Росії Робертом Ейджі. Вони обговорювали скасування санкцій у певних секторах економіки.

Деякі санкції проти Росії можуть скасувати

Зустріч відбулася кілька тижнів тому, передає 24 Канал з посиланням на російські медіа.

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Так однією з головних тем зустрічі стало створення "білої книги". У ній іноземний бізнес окреслює сфери, де зняття санкцій проти Росії є пріоритетним.

Шохін повідомив що серед цих сфер:

  • цивільна авіація;
  • постачання запчастин;
  • комплектуючих;
  • технічне обслуговування літаків.

Такого роду питання могли б бути в списку першими. Ну, рівною мірою ми, природно, вітаємо повернення російських банків у систему SWIFT і нормалізацію платіжно-розрахункових відносин,
– сказав Олександр Шохін.

Раніше Роберт Ейджі підтвердив, що Американська торгівельна палата в Росії готує пропозиції щодо зняття санкцій. Зокрема терміни готовності "білої книги" можуть збігтися з можливою зустріччю президентів США і Росії, про що заявив глава РСПП.

Важливо! Він додав, що Трамп заявив, що протягом півтора місяця зустрінеться з Путіним зустрінеться. Тому в березні "б добре підготувати її, щоб не промахнутися".