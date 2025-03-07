Некоторые санкции против России могут отменить

Встреча состоялась несколько недель назад, передает 24 Канал со ссылкой на российские медиа.

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Так одной из главных тем встречи стало создание "белой книги". В ней иностранный бизнес определяет сферы, где снятие санкций против России является приоритетным.

Шохин сообщил что среди этих сфер:

гражданская авиация;

поставки запчастей;

комплектующих;

техническое обслуживание самолетов.

Такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми. Ну, равной степени мы, естественно, приветствуем возвращение российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений,

– сказал Александр Шохин.

Ранее Роберт Эйджи подтвердил, что Американская торговая палата в России готовит предложения по снятию санкций. В частности сроки готовности "белой книги" могут совпасть с возможной встречей президентов США и России, о чем заявил глава РСПП.

Важно! Он добавил, что Трамп заявил, что в течение полутора месяцев встретится с Путиным встретится. Поэтому в марте "бы хорошо подготовить ее, чтобы не промахнуться".