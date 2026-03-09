Знову "винна" Україна: Орбан вимагає зняти всі санкції з Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову звинувачує Україну. Політик вважає, що у високих цінах в країні винен Київ, і вимагає скасувати енергетичні санкції проти Росії.

У чому Орбан звинувачує Україну?

Про це угорський прем'єр повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Дивіться також Україна не приймає ультиматумів від Угорщини щодо відновлення "Дружби", – МЗС

За його словами, ціни на пальне в Угорщині різко підскочили. Та у цьому винен не лише військовий конфлікт на Близькому Сході.

Орбан вбачає причину паливної кризи в Україні. Мовляв, Київ блокує постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", яким сировина потрапляє до Європи.

Ба більше, припинення транзиту російських енергоносіїв через українську територію нібито є критичною загрозою не лише для Будапешта, а й для енергобезпеки всього ЄС.

Через це Орбан тисне на Брюссель. Він офіційно звернувся до очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з вимогою зняти санкції з Росії.

Ми маємо зупинити дію всіх обмежень, накладених на енергетичні ресурси з Росії, по всій території Європи,

– наголосив Орбан.

Важливо! На тлі цих подій прем'єр Угорщини скликав екстрену нараду уряду для розробки антикризових заходів в енергетичному секторі.

Чому Угорщина хоче зняти санкції з Росії?

До цих вимог долучився і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. У своєму дописі в Х політик вимагає скасувати заборону на імпорт газу та нафти з Росії до ЄС негайно.

Він наголосив, що через блокаду Ормузької протоки внаслідок війни на Близькому Сході значна частина світових постачань енергоносіїв опинилася під загрозою.

У цій ситуації особливо вразливим, мовляв, виявився ЄС, який раніше вже заборонив імпорт російських енергоресурсів. Тому Європа ризикує зіткнутися з різким підвищенням цін.

Якщо Брюссель збереже санкції, це завдасть серйозної шкоди європейським громадянам і економіці ЄС. У центрі уваги має бути захист інтересів європейців, а не ідеологія,

– зауважив Сіярто.

Зауважте! На тлі зростання напруги на Близькому Сході ціни на газ у вівторок, 9 березня, зросли ще на 30%, змушуючи аналітиків говорити про ризики енергозабезпечення континенту.

Як Угорщина погрожує Україні?