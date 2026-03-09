Знову "винна" Україна: Орбан вимагає зняти всі санкції з Росії
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачує Україну у високих цінах на пальне через блокування постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".
- Орбан звернувся до Єврокомісії з вимогою зняти енергетичні санкції з Росії, вважаючи, що це загрожує енергобезпеці ЄС.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову звинувачує Україну. Політик вважає, що у високих цінах в країні винен Київ, і вимагає скасувати енергетичні санкції проти Росії.
У чому Орбан звинувачує Україну?
Про це угорський прем'єр повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.
Дивіться також Україна не приймає ультиматумів від Угорщини щодо відновлення "Дружби", – МЗС
За його словами, ціни на пальне в Угорщині різко підскочили. Та у цьому винен не лише військовий конфлікт на Близькому Сході.
Орбан вбачає причину паливної кризи в Україні. Мовляв, Київ блокує постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", яким сировина потрапляє до Європи.
Ба більше, припинення транзиту російських енергоносіїв через українську територію нібито є критичною загрозою не лише для Будапешта, а й для енергобезпеки всього ЄС.
Через це Орбан тисне на Брюссель. Він офіційно звернувся до очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з вимогою зняти санкції з Росії.
Ми маємо зупинити дію всіх обмежень, накладених на енергетичні ресурси з Росії, по всій території Європи,
– наголосив Орбан.
Важливо! На тлі цих подій прем'єр Угорщини скликав екстрену нараду уряду для розробки антикризових заходів в енергетичному секторі.
Чому Угорщина хоче зняти санкції з Росії?
До цих вимог долучився і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. У своєму дописі в Х політик вимагає скасувати заборону на імпорт газу та нафти з Росії до ЄС негайно.
Він наголосив, що через блокаду Ормузької протоки внаслідок війни на Близькому Сході значна частина світових постачань енергоносіїв опинилася під загрозою.
У цій ситуації особливо вразливим, мовляв, виявився ЄС, який раніше вже заборонив імпорт російських енергоресурсів. Тому Європа ризикує зіткнутися з різким підвищенням цін.
Якщо Брюссель збереже санкції, це завдасть серйозної шкоди європейським громадянам і економіці ЄС. У центрі уваги має бути захист інтересів європейців, а не ідеологія,
– зауважив Сіярто.
Зауважте! На тлі зростання напруги на Близькому Сході ціни на газ у вівторок, 9 березня, зросли ще на 30%, змушуючи аналітиків говорити про ризики енергозабезпечення континенту.
Як Угорщина погрожує Україні?
Постачання нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба" припинилося наприкінці січня. Це сталося через пошкодження нафтоперекачувальної станції у місті Броди внаслідок російської атаки.
Однак Угорщина не визнає вини Росії і в усьому звинувачує Київ, заявляючи, що той блокує транзит нафти через політичні міркування.
У відповідь Угорщина заблокувала 20-й пакет санкції проти Росії, який Євросоюз мав намір ухвалити наприкінці лютого. Також Будапешт блокує виділення кредиту Україні від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.
Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна може відновити постачання нафти для Угорщини через "Дружбу" в обмін на розблокування кредиту. Однак технічно це буде можливо щонайменше через місяць.