20-й пакет санкцій без головного удару: чого бракує та як це дасть змогу росіянам заробляти

23 квітня Рада Європейського Союзу ухвалила 20-й пакет санкцій проти Росії, у якому є додаткові 120 доповнень. Це, до речі, найбільших такий пакет доповнень за останні два роки. Як заявила Кая Каллас, віцепрезидентка Європейської комісії, Україна отримує чималий поштовх, а військова економіка Росії відчуває чимраз більший тиск, і Європа повинна продовжувати цей тиск.

Річ у тім, що було ухвалено не лише 20-й пакет санкцій, який мали прийняти ще у лютому 2026 року, але й розблоковано життєво важливий для України кредит на 90 мільярдів євро.

Однак головною проблемою нового пакета є те, що ЄС так і не дотиснув санкції проти Росії: зокрема, ідеться про повну заборону на надання морських послуг російським суднам у портах ЄС. І каменем спотикання стали події на Близькому Сході та зростання цін на світову нафту.

24 Канал дізнався, який пункт обмежень у 20-му пакеті санкцій проти Росії так і не був затверджений, чому через нього росіяни продовжать заробляти більше на нафті та на що Україна витратить 90 мільярдів євро.

Який основний обмежувальний захід не було внесено в новий пакет санкцій проти Росії?

Як додає економіст Олег Пендзин для 24 Каналу, повна заборона на надання морських послуг російським суднам мала передусім стосуватися нафти, яку росіяни не змогли б продавати дорожче, аніж встановлена стеля. Але цей пункт у новому пакеті зняли.

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Відтак після цього якихось суттєвих утискань для Росії, особливо в тій ситуації, яка є сьогодні, фактично немає.

Як додає Пендзин, пункт про обслуговування російських танкерів зняли через ситуацію на Близькому Сході, зокрема через те, що утворився дефіцит нафти на світовому ринку.

Нафта різко подорожчала в ціні. І для того, щоб можна було задовольнити ринок, європейці зняли це питання з обговорення,

– додає пан Олег.

Про зникнення пункту санкцій про повну заборону на обслуговування російських танкерів говорить і економіст Юрій Щедрін для 24 Каналу. Він також пов'язує це з теперішніми цінами на нафту.

Юрій Щедрін, директор Центру прикладних досліджень Ціна в понад 100 доларів – це критична ціна. Таким чином, якщо конфлікт з Іраном буде залишатися нерозв'язаним, то на ринку робитимуть все, щоб нафти було якомога більше.

Нагадуємо! Лише сьогодні, 24 квітня, еталонна марка нафти Brent знову встановила ціну в понад 100 доларів за барель, свідчать дані TradingEconomics. Йдеться про рівень в 105,5 долара за барель. Хоч ще тиждень тому, 17 квітня, ціна опустилася до 90 доларів за барель. Натомість котирування російської марки Urals становлять навіть більше – 107 доларів за барель (без дисконту). А ще наприкінці лютого ціна нафти становила не більше 59 доларів за барель.

Які загалом нові обмеження ухвалені у 20-му пакеті санкцій?

Цікаво, що на сайті Ради ЄС йдеться про те, що хоч до нового пакета не увійшла повна заборона на морські перевезення сирої нафти та нафтопродуктів Росії, але саме він є основою для ухвалення майбутньої заборони.

Наразі ще 46 суден отримали заборону на доступ до європейських портів та на надання послуг, які пов'язані з морським транспортом. Отже, загальна кількість суден, до яких застосовуються обмеження, вже становить 632. Усі вони є частиною тіньового флоту, який обходить механізм обмеження цін на нафту, транспортує військову техніку для Росії та вивозить вкрадене зерно України.

В новому пакеті також йдеться про перевірки due diligence, які стануть обов'язковими для продажу танкерів. А це ускладнить Росії розширення тіньового флоту. Крім того, з січня 2027 року надавати послуги термінала ЗПГ російським організаціям чи громадянам Росії, які контролюються організацією, незаконно.

Під санкції також підпадають російські порти, як-от Мурманський порт та порт в Туапсе. Це стосується і нафтового термінала в порту Карімун в Індонезії.

Якщо говорити про фінансовий сектор, то з ухваленням 20-го пакета операції з 20 російськими банками повністю забороняються, а для чотирьох фінустанов у третіх країнах вводяться обмеження. А ті платформи, які зареєстровані в Росії та забезпечують переказ криптоактивів, також потрапили під санкції.

Обмеження вплинули на ще 58 компаній та осіб, які пов'язані з виробництвом зброї, та 16 компаній з Китаю, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану та Білорусі.

В новому пакеті було вперше застосовано протидію щодо обходу санкції на експорт окремого обладнання з Росії до Киргизстану. Ба більше, було розширено ще й заборону на експорт товарів – від мастильних матеріалів, хімікатів до деяких корисних копалин, металів, сировини тощо.

За якою ціною тепер продаватиметься російська нафта?

Економіст Іван Ус в розмові з 24 Каналом розповів, що насправді проблема ухвалення пункту про повну заборону морського перевезення російськими танкерами сирої нафти та нафтопродуктів виникла ще під час обговорення 20-го пакета санкцій, який мав бути ухвалений 24 лютого цього року.

Iван Ус, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Річ у тім, що в Європейському Союзі є країни, які надають свої послуги Росії для перевезення нафти. Це Мальта, Греція та Кіпр. Відповідно, ці країни були проти внесення такого обмеження. Крім того, загалом 20 пакет санкцій блокувався ще й Угорщиною та Словаччиною. Але після програшу Віктора Орбана на виборах ситуація із впровадженням пакета змінилася.

Однак, найімовірніше, умова Греції та Мальти щодо ухвалення всього пакета полягала в тому, щоб прибрати з обмежень повну заборону на обслуговування російських танкерів, що перевозять нафту. До того ж на це вплинуло те, що досі існує ризик щодо подій на Близькому Сході, адже велика війна в регіоні спричинить ще більший дефіцит нафти на ринку.

Тобто фактично причина, чому не було накладено ці обмеження, полягає в тому, що Росія може бути ще потрібною. А тому на сьогодні залишається попереднє обмеження щодо російської нафти, а не повна заборона на морські перевезення: гранична ціна має бути на 15% нижчою за середню ринкову ціну на нафту марки Urals.

З лютого цього року це була ціна в 44,1 долара за барель. Але на фоні зростання цін на нафту зараз ціна російської нафти за таким розрахунком сягне не лише понад 45 доларів за барель, але й понад 60 доларів за барель (такою була цінова стеля на російську нафту з грудня 2022 року),

– пояснює Іван Ус.

Є ризики, що повну заборону на перевезення нафти не ухвалять навіть у 21-му пакеті санкцій, хоч в ЄС є свої інструменти впливу на країни, що блокують те чи інше рішення.

Нагадуємо, що Європейський Союз знизив цінову стелю російської нафти з 60 доларів за барель до 47,6 долара за барель у вересні 2025 року. А з 1 лютого 2026 року – до 44,1 долара за барель.

Як нові санкції вдарять по Росії та що з її економікою не так?

За словами Івана Уса, логіка санкцій полягає в ефекті накопичення. Один пакет обмежень не вплине на Росію, але їх сукупність – спричинить летальний ефект.

У Росії завжди була ідея, що Європа от-от і перестане допомагати Україні. Але дії ЄС показують протилежне. Таким чином, зараз ключову роль у цій війні грає те, наскільки сильною може бути економіка України і наскільки сильною вона є в Росії,

– каже економіст.

З огляду на проблеми обох країн і тих, хто насправді допомагають Україні та Росії, у війні на виснаження українці мають набагато кращий ресурс, аніж росіяни. Попри те що Китай у військовому плану допомагає Росії, він не фінансує її, тобто не надає кошти.

А рано чи пізно кошти закінчаться, і пік проблем, через які країна елементарно не зможе платити пенсію своїм пенсіонерам, може настати вже наприкінці цього року, якщо нічого не зміниться, додає Ус.

Лише на кінець 2025 року фонд пенсійного та соцстрахування Росії мав дефіцит в 16,1 мільярда доларів. Крім того, влада країни загалом скоротила його фінансування на 40% – з 71,18 мільярда доларів до 41,39 мільярда доларів.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, дефіцит федерального бюджету Росії за перші три місяці 2026 року сягнув 4,6 трильйона рублів. Це більше, аніж річний показник, який становив 3,8 трильйона рублів.

Для того щоб знайти кошти, у Кремлі перенесли заборону на ставки в букмекерських конторах для недієздатних, неповнолітніх та боржників. Якщо впровадити цю заборону, то Росія може втратити до 27 мільярдів рублів, а також 14 мільярдів рублів у вигляді цільових відрахувань на спорт.

Крім того, ведеться опрацювання нового податку на надприбуток за 2025 рік за ставкою 20%. Аналогічний збір був у 2021 – 2022 роках, який приніс у бюджет орієнтовно 319 мільярдів рублів.

Введення ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів: у 2027 році планується 7%, у 2028 році – 14%, а у 2029 році – 22%. А ще легалізація онлайн-казино, підвищення майнового податку для власників трьох та більше квартир, мита на товари з недружніх країн тощо.

Попри це три чверті підприємств малого та середнього бізнесів вже говорять про відсутність прибутків. І лише 8,3% опитаних кажуть про те, що готові інвестувати в розширення виробництва.

В СЗРУ також кажуть, що за два місяці 2026 року в Москві закрилося 125 ресторанів, а до кінця року близько 460 закладів можуть закрити свої двері. І така тенденція не локальна.

Цікаво! В інтерв'ю Financial Times голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон заявив, що, аби Росія змогла покрити дефіцит бюджету, ціна основної марки нафти Urals має становити понад 100 доларів за барель протягом року.

Як із затвердженням нових санкцій у ЄС розблокували ще й кредит на 90 мільярдів євро для України?

Із затвердженням 20-го пакета санкцій Рада за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту. За словами Щедріна, Україна отримає ці кошти на наступні два роки. Отже, найімовірніше, одну з частин можна буде отримати вже влітку.

Цих грошей повинно вистачити, зокрема, для того, щоб покрити дефіцит бюджету на 2026 рік,

– зазначає експерт.

Нагадуємо! Відповідно до проєкту держбюджету України на цей рік, граничний дефіцит передбачається на рівні приблизно 1,9 трильйона гривень. За теперішнім курсом НБУ станом на 24 квітня 2026 року це майже 37 мільярдів євро. Якщо взяти до уваги, що на кожен рік Україна отримає по 45 мільярдів євро із затвердженого кредиту, цих коштів має вистачити для покриття дефіциту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на перший транш кредиту вже найближчим часом. Ці кошти першочергово будуть витрачені на армію, наприклад на закупівлю озброєння до ППО. Крім того, гроші підуть на підготовку до наступної зими – на захист енергосистеми від нових ударів Росії.