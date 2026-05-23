Під ударом понад 120 військових і майже 30 суден: Зеленський увів нові санкції проти Росії

Україна запровадила нові санкції проти Росії. Вони торкнуть російських окупантів, які відповідальні за ракетний терор нашої країни, а також вдарять по "тіньовому флоту" держави-агресорки.

Санкції проти російських військових

Президент Володимир Зеленський підписав укази про застосування нових санкцій проти окупантів, повідомляє ОП.

Перший пакет спрямований проти російських окупантів, які причетні до ракетних атак на Україну, зокрема до ударів на мирне населення та критичну інфраструктуру.

У "чорному" списку опинилися 127 російських військових. Серед них – командири підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії. Саме вони випустили понад 4 тисячі крилатих ракет по Україні типу X-101, X-55 тощо та балістичних "Кинджалів".

Вони завдавали ударів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року та багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025 року, що призвело до загибелі 38 людей, серед яких восьмеро дітей,

– зазначає Офіс президента.

Обмеження торкнулися і тих окупантів, які завдали ударів із використанням ФАБів по Маріуполю в березні 2022 року.

Також під ударом нових санкцій командири ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ окупантів. Вони завдали більш як 1 100 атак, використовуючи різні крилаті ракети типу "Іскандер".

Жертвами цих ударів стали десятки українців:

в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року внаслідок обстрілу кафе-магазину загинуло 59 людей;

у Сумах атака на центр міста забрала життя ще 35 людей, зокрема двох підлітків;

у Чернігові внаслідок удару трьома ракетами 17 квітня 2024 року загинуло 18 людей, ще 78 отримали поранення.

Санкції проти "тіньового флоту"

Другий указ президента включає санкції проти "тіньового флоту" Росії. До списку обмежень потрапили 29 цивільних торгових суден, які Москва використовує, аби перевозити вантажі для своїх військових потреб.

Кремль постійно залучає ці кораблі для транспортування великих партій озброєння, боєприпасів, військових та техніки.

Наразі більшість цих суден "тіньового флоту" вже перебувають під санкціями союзників України:

Європейського Союзу;

США;

та Великої Британії.

Санкції – це інструмент системного обмеження російської здатності вести війну. Це про підвищення ціни агресії для Росії, ускладнення її військових операцій і формування невідворотної відповідальності за удари по цивільних людях та інфраструктурі,

– підкреслив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Зауважте! Тепер Україна працюватиме з партнерами, щоб синхронізувати санкції проти тих суден, які ще не потрапили під обмеження.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський запровадив нові санкції проти громадян Росії та компаній, що забезпечують російський військово-промисловий комплекс. Під обмеження потрапили 32 російські компанії та 34 фізичні особи. Більшість із них – керівники або засновники підприємств, які працюють на оборонну промисловість Росії.

Санкції також зачепили виробників обладнання для радіотехнічної розвідки та іншої спеціалізованої техніки. До списку включили підприємства, які беруть участь у виготовленні ракетних систем С-300, С-400, а також ракет "Іскандер".

Водночас у ЄС наразі готують 21-й пакет санкцій проти Росії. Його ключовим напрямом стане "тіньовий флот", який використовується для обходу нафтових обмежень. Також санкції можуть поширитися на російські банки, фінансові установи та підприємства, пов’язані з оборонно-промисловим комплексом.