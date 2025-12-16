"Не для показухи, а заради результатів": ЄС готує нові санкції проти Росії

Євросоюз прагне посилити тиск на Росію, щоб добитися для України справедливого та тривалого миру. Тому європейські лідери вже готують новий пакет санкцій проти Москви.

Як ЄС посилюватиме тиск на Росію?

Про це за підсумками зустрічі представників США, ЄС та України в Берліні повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал з посиланням на її заяву.

За її словами, переговори у столиці Німеччини пройшли добре, і країни Європи продовжать працювати над тим, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів і зрештою припинити війну.

Росія має відчувати постійний тиск, щоб сісти за стіл переговорів – не для показухи, а заради результатів. З цією метою Європа й надалі підвищуватиме ціну російської війни. Ми готуємо новий пакет санкцій,

– наголосила фон дер Ляєн.

На додачу російські активи в Євросоюзі були надовго заблоковані, нагадала президентка Комісії.

Зауважте! У п'ятницю, 12 грудня, країни ЄС погодилися заморозити активи російського Центробанку, які зберігаються на його території, на невизначений термін, пише Reuters. Раніше кожні шість місяців доводилося підтверджувати знерухомлення цих коштів і існувала загроза, що одна чи кілька держав можуть заблокувати ці санкції проти Москви.

Як Європа підтримуватиме Україну?

Фон дер Ляєн підкреслила, що для сталого миру Україна потребує надійних і переконливих гарантій безпеки. Вона переконана, що однією з найсильніших та довгострокових гарантій буде вступ країни до ЄС.

Ще один важливий пункт – економічне відновлення. І хоча потреби Києва величезні та нагальні, Євросоюз продовжить підтримувати Україну фінансово.

Ми віддані відбудові та майбутньому процвітанню України. Європа залишатиметься її найсильнішим і найнадійнішим партнером,

– додала фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що ЄС запропонував покрити дві третини фінансових потреб Києва на найближчі 2 роки – у сумі 90 мільярдів євро. Тому обговорення допомоги на засіданні Європейської ради на цьому тижні матиме вирішальне значення.

Ми знаємо, що ніколи не зможемо зрівнятися з жертвою, яку приніс український народ. Але ми підтримуватимемо його боротьбу за виживання стільки, скільки буде потрібно,

– підкреслила політик.

Важливо! Засідання Європейської ради має відбутися 18 – 19 грудня. На ньому європейські лідери голосуватимуть за надання "репараційного кредиту" Україні на основі заморожених російських активів.

Чому "репараційний кредит" наразі під загрозою?