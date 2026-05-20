У Великій Британії перепросили за "незграбне" послаблення санкцій проти Росії

Нещодавно на тлі паливної кризи США продовжили виняток із санкцій для російської нафти. Услід на аналогічний крок наважилася ще одна держава, яка досі демонструвала лідерство щодо обмежень проти країни-агресорки, – Велика Британія.

Що кажуть у Великій Британії?

Зрештою, її міністр торгівлі Кріс Браянт назвав рішення "незграбним" і пообіцяв якомога швидше відкликати ліцензію на постачання сировини. Деталі передає Bloomberg.

Повідомлення про послаблення санкцій проти Росії опублікували пізно ввечері у вівторок, 19 травня. Після розголосу в ЗМІ урядовці були змушені відповісти на шквал критики. Зрештою, у Великій Британії перепросили за таку своєрідну спробу запобігти дефіциту дизельного та авіаційного палива.

Кріс Браянт, міністр торгівлі Великої Британії Ми вчинили незграбно, і це повністю моя вина, і я прошу вибачення: ми справили неправильне враження щодо того, що ми намагаємося зробити.

Нагадаємо, після початку війни на Близькому Сході ціни на паливо різко зросли – через перебої у роботі нафтопереробних заводів. На цьому тлі одним із можливих способів стримати подорожчання розглядають пом'якшення обмежень на авіапальне, виготовлене з російської нафти, зокрема в Індії та Туреччині. Тож нова ліцензія частково послаблює вплив санкцій, які раніше запровадили для скорочення доходів Кремля від нафтогазового сектору.

Оскільки Євросоюз наразі не планує вживати подібних заходів, рішення Лондона сприйняли як свідчення розбіжностей між партнерами, які зазвичай координують такі свої дії.

Варто також зазначити, що послаблення санкцій викликало критику не лише з боку України, а й усередині самої Великої Британії. Опоненти вважають, що уряд фактично поставив стримування зростання вартості життя для британців вище за подальший тиск на російську воєнну економіку.

Зараз він вирішив купувати брудну російську нафту, і ці гроші підуть на фінансування вбивства українських солдатів. Хіба йому не соромно?

– запитала лідерка консерваторів Кемі Баденох у прем'єр-міністра Кіра Стармера в парламенті 20 травня.

Ба більше, у коментарі Bloomberg інші посадовці припустили, що такий крок може послабити позиції Лондона в переговорах із партнерами G7 щодо збереження та посилення санкцій проти Росії.

Раніше уряд Великої Британії й сам критикував США за пом'якшення окремих обмежень, які впливали на економіку країни-агресорки.

Важливо! Останні новини також прокоментував радник українського президента Дмитро Литвин, передає "РБК-Україна". За його словами, триває "дуже активна комунікація" між дипломатами й британською стороною, деталі з'ясовують.

Чим небезпечне послаблення санкцій?