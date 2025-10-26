Трамп витісняє російську нафту санкціями: чи встигне ЄС відмовитися від енергоносіїв

Трамп запроваджує нові санкції проти нафтових компаній з Росії, аби знизити рівень експорту. Ці дії можуть не вплинути на Китай та Індію, проте в ЄС змушені будуть відмовитися від енергоносіїв.

Як Трамп протистоїть імпорту російської нафти?

Крок Трампа допоможе ЄС назавжди “вигнати” російську нафту з блоку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

У середу Трамп оголосив про нові санкції, спрямовані проти російської компанії "Лукойл" та її державної компанії "Роснафта", що стало першими санкціями США проти Москви з моменту його вступу на посаду.

Це важливий крок. І він змусить європейські країни та компанії, які продовжують імпортувати енергоносії, переглянути ці операції до 21 листопада, коли санкції набудуть чинності,

– розповіла Кімберлі Донован, експертка центру Atlantic Council.

На "Роснафту" та "Лукойл" припадає близько двох третин від 4,4 мільйона барелів сирої нафти, що експортується Росією щодня. Санкції загрожують позбавити половини цих поставок, більш відчутний ефект нові заходи можуть мати на Європу.

"Роснафта" у Європі фактично втратила позиції після того, як Німеччина 2022 року взяла під контроль її дочірні структури. З "Лукойлом" ситуація інша. Компанія Росії володіє:

сотнями автозаправок по ЄС;

великими НПЗ у Румунії та Болгарії;

часткою в 45% нафтопереробного заводу в Нідерландах.

Вона продовжує постачання нафти в Угорщину і Словаччину, які досі залежать від Москви на 86-100% і використовують право на санкційний виняток, наполегливо опираючись тиску ЄС.

Проте передбачають, що тепер ситуація змінюється. Мінфін США заявив, що може ввести санкції проти будь-кого, хто продовжить працювати з "Лукойлом" або "Роснефтью". Це означає, що європейські банки більше не будуть проводити платежі для цих компаній.

Чи встигне ЄС за рік відмовитися від нафти й газу з Росії?

ЄС планує відмовитися від російської нафти та газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Міністерка енергетики Німеччини Катеріні Райхе розповіла, що її країна підтримує ЄС на шляху до цього завдяки кільком крокам. Це, зокрема:

багато інвестицій, щоб диверсифікуватися;

нові партнерства для імпорту газу;

розбудова відновлювальної енергетики.

