Трамп вытесняет российскую нефть санкциями: успеет ли ЕС отказаться от энергоносителей

Трамп вводит новые санкции против нефтяных компаний из России, чтобы снизить уровень экспорта. Эти действия могут не повлиять на Китай и Индию, однако в ЕС вынуждены будут отказаться от энергоносителей.

Как Трамп противостоит импорту российской нефти?

Шаг Трампа поможет ЕС навсегда “выгнать” российскую нефть из блока, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Испытывают терпение Трампа: китайское судно помогает России обходить санкции

В среду Трамп объявил о новых санкциях, направленные против российской компании "Лукойл" и ее государственной компании "Роснефть", что стало первыми санкциями США против Москвы с момента его вступления в должность.

Это важный шаг. И он заставит европейские страны и компании, которые продолжают импортировать энергоносители, пересмотреть эти операции до 21 ноября, когда санкции вступят в силу,

– рассказала Кимберли Донован, эксперт центра Atlantic Council.

На "Роснефть" и "Лукойл" приходится около двух третей от 4,4 миллиона баррелей сырой нефти, экспортируемой Россией ежедневно. Санкции грозят лишить половины этих поставок, более ощутимый эффект новые меры могут иметь на Европу.

"Роснефть" в Европе фактически потеряла позиции после того, как Германия в 2022 году взяла под контроль ее дочерние структуры. С "Лукойлом" ситуация другая. Компания России владеет:

сотнями автозаправок по ЕС;

крупными НПЗ в Румынии и Болгарии;

долей в 45% нефтеперерабатывающего завода в Нидерландах.

Она продолжает поставки нефти в Венгрию и Словакию, которые до сих пор зависят от Москвы на 86-100% и используют право на санкционное исключение, упорно сопротивляясь давлению ЕС.

Однако предсказывают, что теперь ситуация меняется. Минфин США заявил, что может ввести санкции против любого, кто продолжит работать с "Лукойлом" или "Роснефтью". Это означает, что европейские банки больше не будут проводить платежи для этих компаний.

Успеет ли ЕС за год отказаться от нефти и газа из России?

ЕС планирует отказаться от российской нефти и газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Министр энергетики Германии Катерини Райхе рассказала, что ее страна поддерживает ЕС на пути к этому благодаря нескольким шагам. Это, в частности:

много инвестиций, чтобы диверсифицироваться;

новые партнерства для импорта газа;

развитие возобновляемой энергетики.

Что известно об отказе Европы от российских энергоносителей?