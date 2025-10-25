Як Китай допомагає Росії обходити санкції?

Супутникові знімки, зроблені 18 та 23 жовтня, показали, що китайський танкер CCH Gas отримав вантаж скрапленого природного газу (СПГ) з підсанкційного російського судна біля берегів Малайзії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, танкер Perle, що входить до "тіньового флоту" Росії, передав на китайський корабель 170 тисяч кубічних метрів СПГ з борту на борт (ship-to-ship transfer).

Паливо судно перевозило із російського заводу в Портовій, який перебуває під санкціями США з січня 2025 року.

Сам Perle також був включений до санкційного списку.

Судно CCH Gas, як повідомляють джерела, належить китайській компанії Pacific Gas, офіси якої розташовані в Гонконзі, Шанхаї та Сінгапурі. Вона нібито взяла під контроль танкер раніше цього року. Основна діяльність компанії пов’язана з транспортуванням скрапленого газу (LPG).

Однак у заяві для Bloomberg Pacific Gas заперечила, що володіє або контролює танкер CCH Gas.

Pacific Gas веде бізнес відповідно до всіх чинних законів і правил та дотримується внутрішніх стандартів для забезпечення відповідності міжнародним санкціям,

– заявили в компанії.

Видання зазначає, що передача СПГ на танкер CCH Gas стала б першим задокументованим випадком, коли судно під контролем Китаю допомагає транспортувати підсанкційний російський газ. І це випробування ефективності санкцій Вашингтона.

Варто знати! Китай почав імпортувати підсанкційний російський СПГ наприкінці серпня цього року, приблизно у час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна. При цьому Росія має довгострокову угоду про постачання газу Китаю трубопроводами, які не підпадають під санкції США.

Як США тиснуть на Китай щодо Росії?

Президент Дональд Трамп планує зустрітися із китайським лідером Сі Цзіньпінем, і однією з тем обговорення буде стане завершення війни між Росією та Україною, передає Білий дім.

При цьому Трамп хоче натиснути на Пекін, щоб змусити його припинити закупівлі російських енергоносіїв, які допомагають фінансувати воєнну машину Кремля.

Я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Я думаю, що ці санкції... вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг,

– наголосив американський президент.

Як на санкції США реагують у світі?