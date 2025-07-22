Нафтові санкції від США можуть стати способом припинення війни в Україні, – Reuters

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що санкції проти російської нафти для припинення війни в Україні є "цілком реальною можливістю". Їх Трамп може запровадити за певних умов.

Як санкції Трампа можуть допомогти?

Вашингтон може запровадити 100% мита для покупців російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це може відбутися, якщо Росія не погодиться на мирну угоду з Україною, термін якої закінчується на початку вересня. США є найбільшим у світі виробником нафти та газу, і ця позиція, за словами Райта, означає, що США можуть вжити масштабних заходів.

Це величезний тиск на Росію. Ми можемо робити те, чого не могли робити раніше,

– сказав він.

Незважаючи на таку позицію, адміністрація Трампа ще не запровадила серйозних нафтових санкцій проти Росії.

Чи довго ще Путін зможе вести війну проти України?

Деякі економічні експерти прогнозують, що Росія зможе вести війну ще до 2025 або 2026 року. Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв вважає, що всі засоби, які підтримують Росію на плаву, взяті в борг.

Кремль друкує гроші, щоб покривати державні потреби. Рівень добробуту росіян продовжує погіршується, проте це може тривати ще дуже довго.

Умовно до того моменту, коли люди почнуть їсти траву. Це вже край. Чи піде влада на таке погіршення економіки, щоб продовжувати війну? Навіщо це все потрібно? Все більше виникатиме таких питань,

– зауважив він.

У Кремлі, однозначно, розуміють необхідність реагувати на схожі запитання. Російська влада вже планує садити людей у тюрми за пошук в інтернеті "екстремістських матеріалів".

Економічний оглядач підкреслив, що з часом воєнкори також страждатимуть від своїх висловлювань, які не збігаються із заявами міністерства оборони Росії.