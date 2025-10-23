Основа воєнної економіки: санкції від ЄС вперше вдарять по газовому сектору Росії
- ЄС підписав 19-й пакет санкцій, який вперше торкнеться газового сектора Росії, забороняючи імпорт російського скрапленого природного газу з 2027 року.
- Пакет санкцій також спрямований на російські банки, криптовалютні біржі, та обмежує пересування російських дипломатів.
У ЄС підписали 19-й пакет санкцій проти Росії. Він вперше торкнеться газового сектора Росії.
Як санкції вдарять по газовому сектору?
Новий пакет санкцій підписали 23 жовтня, він передбачає удар по імпорту російського газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
За її словами, ЄС вперше завдає удару по газовому сектору Росії – "серцю" її воєнної економіки. Якщо говорити точніше, то 19-й пакет санкцій передбачає заборону на імпорт до блоку російського скрапленого природного газу з 2027 року.
Які ще обмеження увійшли до 19-го пакета санкцій?
У заяві Данського президентства Ради ЄС йдеться, що 19-й пакет санкцій заборонятиме Росії:
- Проводити транзакції для "Роснафти" та "Газпромнафти";
- Використовувати для обходу нафтових обмежень 118 суден "тіньового флоту.
- Вводиться також додатковий контроль за трейдерами.
- Уперше санкції діятимуть проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень.
- Обмеження вводяться й проти банків у Росії та третіх країнах, які допомагають обходити санкції.
- ЄС вносить до "чорних списків" 45 компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, особливо забороняється експорт технологій для виробництва дронів.
Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас додала, що пакет спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.
ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну,
– повідомила дипломатка.
Які санкції проти Росії запровадили США?
Адміністрація Трампа запровадила санкції проти російських "Роснєфть" і "Лукойл" з метою послаблення воєнної економіки країни. Європа підтримала США, ввівши додаткові обмеження на імпорт і судноплавство, щоб зберегти єдність західного альянсу.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США хочуть продовжувати переговори з Росією, попри запровадження санкцій. Рубіо додав, що він провів "хорошу розмову" з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і вони продовжать цей діалог.