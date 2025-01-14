Санкції проти Росії: Зеленський узгодив нові обмеження щодо фінансового сектору

Президент України Володимир Зеленський ввечері ввів нові санкції проти фінансового сектору Росії. Санкції торкнулись 140 суб'єктів.

Зеленський підписав нові документи щодо російських санкцій

Про це він повідомив ввечері, 13 січня пише 24 канал з посиланням на звернення президента країни.

Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів,

– розказав Зеленський.

Він зазначив, що влада України й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити тиск на ворога. А санкції, згідно зі слів Володимира Зеленського, це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну.

Так в указі №24, який підписав український президент, йдеться про те, що нові санкції введено:

щодо 75 фізичних осіб, які є громадянами Росії:

63 юридичних осіб, які зареєстровані в країні-агресорці,

до двох — на Британських Віргінських Островах.

Важливо! Санкції проти російських юридичних і фізичних осіб діятимуть 10 років.