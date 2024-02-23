Прибутки Кремля: як Москва заробляє попри санкції

Після початку повномасштабного вторгнення, проти Росії ввели масштабні санкції. Попри це, Кремль продовжує отримувати значні прибутки.

За що Росія отримала прибуток

Проти російської нафти були введенні масштабні санкції. Попри це, протягом 2023 року у бюджет Росії надійшов 1 мільярд євро.

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Ці кошти були отримані шляхом закупівель палива. Дослідження Global Witness показують, що орієнтовно 35 мільйонів барелів очищеного палива, які надходили у ЄС, принаймні частково походять з Росії. Більша частина сировини – це дизель.

Як обходять санкції

Росії вдається обходити певні санкції уже відомим способом. Країни ЄС не можуть купувати підсанкційну продукцію прямо. Однак, якщо російська сировина була перероблена на паливо у інших країнах, це допустимо. Переважно нафтопродукція із Росії транспортується у Індію та Туреччину.

Потрібно розуміти, що 1 мільярд євро це приблизно 60 тисяч іранських дронів під назвою "Shahed". Саме цими засобами росіяни майже щодня атакують мирні українські міста.