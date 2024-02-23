За що Росія отримала прибуток

Проти російської нафти були введенні масштабні санкції. Попри це, протягом 2023 року у бюджет Росії надійшов 1 мільярд євро.

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Ці кошти були отримані шляхом закупівель палива. Дослідження Global Witness показують, що орієнтовно 35 мільйонів барелів очищеного палива, які надходили у ЄС, принаймні частково походять з Росії. Більша частина сировини – це дизель.

Як обходять санкції

Росії вдається обходити певні санкції уже відомим способом. Країни ЄС не можуть купувати підсанкційну продукцію прямо. Однак, якщо російська сировина була перероблена на паливо у інших країнах, це допустимо. Переважно нафтопродукція із Росії транспортується у Індію та Туреччину.

Потрібно розуміти, що 1 мільярд євро це приблизно 60 тисяч іранських дронів під назвою "Shahed". Саме цими засобами росіяни майже щодня атакують мирні українські міста.

Зверніть увагу! Росія активно атакує Україну іранськими дронами "Shahed". У тому числі модифікованими версіями цього апарату. Однак, українські оборонці запевнили, що станом на тепер, в України є достатньо можливостей для протидії дронам.