За что Россия получила прибыль

Против российской нефти были введены масштабные санкции. Несмотря на это, в течение 2023 года в бюджет России поступил 1 миллиард евро.

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Эти средства были получены путем закупок топлива. Исследования Global Witness показывают, что ориентировочно 35 миллионов баррелей очищенного топлива, которые поступали в ЕС, по крайней мере частично происходят из России. Большая часть сырья – это дизель.

Как обходят санкции

России удается обходить определенные санкции уже известным способом. Страны ЕС не могут покупать подсанкционную продукцию напрямую. Однако, если российское сырье было переработано на топливо в других странах, это допустимо. Преимущественно нефтепродукция из России транспортируется в Индию и Турцию.

Нужно понимать, что 1 миллиард евро это примерно 60 тысяч иранских дронов под названием "Shahed". Именно этими средствами россияне почти ежедневно атакуют мирные украинские города.

Обратите внимание! Россия активно атакует Украину иранскими дронами "Shahed". В том числе модифицированными версиями этого аппарата. Однако, украинские оборонцы заверили, что по состоянию на сейчас, у Украины есть достаточно возможностей для противодействия дронам.