За что Россия получила прибыль
Против российской нефти были введены масштабные санкции. Несмотря на это, в течение 2023 года в бюджет России поступил 1 миллиард евро.
Читайте также Не попадитесь на мошенников: в ПФУ предупредили, что пенсионеров могут обмануть при идентификации
Эти средства были получены путем закупок топлива. Исследования Global Witness показывают, что ориентировочно 35 миллионов баррелей очищенного топлива, которые поступали в ЕС, по крайней мере частично происходят из России. Большая часть сырья – это дизель.
Как обходят санкции
России удается обходить определенные санкции уже известным способом. Страны ЕС не могут покупать подсанкционную продукцию напрямую. Однако, если российское сырье было переработано на топливо в других странах, это допустимо. Преимущественно нефтепродукция из России транспортируется в Индию и Турцию.
Нужно понимать, что 1 миллиард евро это примерно 60 тысяч иранских дронов под названием "Shahed". Именно этими средствами россияне почти ежедневно атакуют мирные украинские города.