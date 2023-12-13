Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, как Иран мог усовершенствовать свои беспилотники. Отметим, что пока даже нет никакой официальной информации, что у России есть Shahed-238.

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Сам распадется в воздухе

Зенитные установки Gepard сбивают крылатые ракеты, летящие с дозвуковой скоростью. Как заметил Свитан, ни один иранский дрон до такой скорости не разгонится.

"Шахеды" не выдержат скорости более 500 километров в час. Кроме того, согласно закону аэродинамики, на звуковых скоростях крыло должно быть гораздо острее.

Посмотрите на сверхзвуковые истребители и увидите такое крыло, а у Шахеда крыло для дозвуковых полетов, к тому же не скоростных. Эпюра ведь рассчитана для малой скорости. Если такой дрон разогнать, то он просто распадется в воздухе,

– отметил военный эксперт.

Двигатель внутреннего сгорания у Shahed-136 позволяет разогнать иранский дрон-камикадзе до 150 километров в час. До скорости более 200 километров он может разогнаться разве что во время падения.

Вероятно, на иранский дрон повесили полный турбореактивный двигатель с дешевой турбиной, но даже такая модернизация не разгонит ни один летательный аппарат до скорости более 300-400 километров в час. Ведь БПЛА нужно будет в 3 – 4 раза больше топлива,

– сказал Свитан.

Он предположил, что в таком случае боеголовка была уменьшена примерно в 5 раз. Создание такого монстра – это ухудшение параметров "Шахеда". Такой реактивный беспилотник будет пролетать гораздо меньшее расстояние, ведь керосина у него много не нальешь.

Дрон будет громче на больших частотах. Возможно, в 1,5 раза будет быстрее, но для Gepard это не проблема.

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