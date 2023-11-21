Согласно открытой информации, в новой модификации "Шахед" имеет реактивный двигатель, а также разную радиолокационную наводку. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Игнат рассказал об особенностях Shahed-238

По словам Игната, вероятно, новый "Шахед" сложнее визуально обнаруживать в небе из-за новой окраски дрона-камикадзе. В частности, модифицированный "Шахед" имеет чёрный матовый цвет.

Этот "Шахед" очень реактивен, он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения,

– сказал Игнат.

Спикер добавил, что пока нет информации о получении Россией этих обновленных БПЛА от Ирана. Однако он отметил, что у России и Ирана есть опыт сотрудничества.

Что известно о беспилотнике Shahed-238

Иранский университет аэрокосмических наук и технологий "Ашура" публично представил ударный беспилотник Shahed-238. На выставке был представлен Shahed-238 в трех версиях с разными системами наведения.

Однако технические характеристики Shahed-238 остаются неизвестными. Реактивный двигатель должен обеспечивать высокую скорость.

Вариант с инфракрасной системой наведения может применяться для поражения теплоконтрастных целей.

В то же время вероятная версия с радиолокационной системой наведения может стать аналогом противорадарных ракет. То есть такой дрон могут использовать для прорыва и нейтрализации вражеской ПВО.

Иран показал гиперзвуковую ракету "Фаттах"

Иран продемонстрировал модернизированную гиперзвуковую ракету "Фаттах". Эта ракета способна двигаться со скоростью до 15 махов (5,1 километра в секунду) с дальностью полета 1400 километров.

Также на выставке продемонстрирована модернизированная версия системы противоракетной обороны 9-Dey. Она может запускать снаряды малой и средней дальности.