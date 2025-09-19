ЄС планує розморозити близько 550 мільйонів євро для Угорщини. За допомогою цих коштів Брюссель хоче подолати вето прем’єр-міністра країни Віктора Орбана щодо нового пакета санкцій проти Росії.

Чому ЄС надасть кошти Угорщині?

Знаходячись під тиском Вашингтона, Брюссель намагається ухвалити нові санкції проти Росії, але потребує одноголосного схвалення всіх країн ЄС. Однак Угорщина та Словаччина погрожують їх заблокувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

У п'ятницю, 19 вересня, посли Євросоюзу обговорили 19-й пакет санкцій проти Росії, представлений Єврокомісією.

Цього тижня голова комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обмеження торкнуться «криптовалют, банків і енергетики.

Також Європа планує відмову від російських енергоносіїв, яка має стати обов'язковою для всіх країн блоку до 2027 року.

Однак Віктор Орбан, який готується до парламентських виборів наступного року, відмовляється зменшувати постачання дешевих енергоносіїв із Росії та постійно виступає проти нових антиросійських санкцій.

Здолати вето Орбана, ймовірно, можуть додаткові кошти для Угорщини.

У травні цього року Будапешт запросив у Брюсселя 605 мільйонів євро зі спільного бюджету ЄС в рамках перегляду витрат країн.

Переговори щодо цих коштів тривали кілька місяців, і тепер, за словами видання, ЄС готовий надати дозвіл на 550 мільйонів євро з цієї суми.

Важливо! Ще у 2022 році Брюссель заморозив приблизно 22 мільярди євро у бюджеті ЄС, які були призначені Угорщині. Це зробили через занепокоєння щодо незалежності судової влади, прав на притулок, дискримінації ЛГБТ-спільноти в країні.

Втім Єврокомісія частково розморожувала раніше ці кошти, аби отримати згоду Орбана. Зокрема, у 2023 році розблокували 10 мільярдів євро, щоб подолати вето Будапешта на допомогу Україні.

Блокування санкцій Угорщиною: що відомо?