ЕС планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии. С помощью этих средств Брюссель хочет преодолеть вето премьер-министра страны Виктора Орбана относительно нового пакета санкций против России.

Почему ЕС предоставит средства Венгрии?

Находясь под давлением Вашингтона, Брюссель пытается принять новые санкции против России, но требует единогласного одобрения всех стран ЕС. Однако Венгрия и Словакия угрожают их заблокировать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

В пятницу, 19 сентября, послы Евросоюза обсудили 19-й пакет санкций против России, представленный Еврокомиссией.

На этой неделе председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничения коснутся "криптовалют, банков и энергетики.

Также Европа планирует отказ от российских энергоносителей, который должен стать обязательным для всех стран блока до 2027 года.

Однако Виктор Орбан, который готовится к парламентским выборам в следующем году, отказывается уменьшать поставки дешевых энергоносителей из России и постоянно выступает против новых антироссийских санкций.

Преодолеть вето Орбана, вероятно, могут дополнительные средства для Венгрии.

В мае этого года Будапешт запросил у Брюсселя 605 миллионов евро из общего бюджета ЕС в рамках пересмотра расходов стран.

Переговоры по этим средствам продолжались несколько месяцев, и теперь, по словам издания, ЕС готов предоставить разрешение на 550 миллионов евро из этой суммы.

Важно! Еще в 2022 году Брюссель заморозил примерно 22 миллиарда евро в бюджете ЕС, которые были предназначены Венгрии. Это сделали из-за беспокойства о независимости судебной власти, прав на убежище, дискриминации ЛГБТ-сообщества в стране.

Впрочем Еврокомиссия частично размораживала ранее эти средства, чтобы получить согласие Орбана. В частности, в 2023 году разблокировали 10 миллиардов евро, чтобы преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.

Блокировка санкций Венгрией: что известно?