Тиск зростає: ЄС продовжив санкції проти Росії та націлився на "тіньові танкери"
- Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців і готує новий, 19-й пакет санкцій.
- Нові санкції можуть включати обмеження на торгівлю російською нафтою та заходи проти "тіньових танкерів".
У Євросоюзі погодили продовження санкцій проти Росії за вторгнення в Україну ще на 6 місяців. Відповідне рішення країни блоку ухвалили у п'ятницю, 12 вересня.
Яке рішення ухвалив Євросоюз?
Про це заявила верховна представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.
Ми щойно подовжили санкції проти Росії,
– зазначила головна дипломатка ЄС.
За словами Каллас, європейські країни наразі вже завершують напрацювання щодо нового, 19-го санкційного пакета проти Росії. Розглядаються обмеження щодо торгівлі російською нафтою, а також санкції проти танкерів "тіньового флоту" Кремля та банків.
Ми й надалі будемо перекривати фінансування війни Путіна,
– наголосила Каллас.
Важливо! Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Євросоюз послідовно посилює економічний тиск на Кремль, запровадивши вже 18 пакетів санкцій. Ці обмежувальні заходи ЄС продовжує кожні шість місяців, але для цього необхідна одноголосна підтримка всіх 27 країн-членів блоку.
Яким був 18-й пакет санкцій проти Росії?
Попередній, 18-й пакет санкцій проти Росії був запроваджений влітку 2025 року. Рада ЄС із загальних питань офіційно затвердила його 18 липня. Обмеження торкнулися, зокрема, "тіньового флоту". Також ЄС увів санкції проти більш ніж 22 російських банків, які досі користуються системою SWIFT, та проти деяких китайських банків, які допомагають Росії обходити обмеження. Крім того, Євросоюз вдарив по експорту технологій, які застосовуються у виробництві російських дронів.
19-й пакет санкцій проти Росії: що відомо?
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії, який може торкнутися близько десятка банків та енергетичних компаній, платіжних і кредитних систем, криптобірж та встановити нові обмеження на торгівлю нафтою, щоб посилити тиск на Путіна та змусити припинити війну.
За інформацією дипломатичних джерел, Франція та Німеччина наполягають на введенні ЄС заходів проти російської нафтової компанії "Лукойл", що діє в Європі, а також проти інших іноземних компаній, які сприяють Москві у реалізації нафти.
Втім, за даними The Wall Street Journal, нові обмеження у 19-му санкційному пакеті навряд чи торкнуться російської нафти та газу. Видання зазначає, що це питання в Європі наразі дуже делікатне, тож блок не планує запроваджувати заходи проти енергоресурсів Москви.