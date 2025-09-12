Давление растет: ЕС продлил санкции против России и нацелился на "теневые танкеры"
- Евросоюз продлил санкции против России еще на 6 месяцев и готовит новый, 19-й пакет санкций.
- Новые санкции могут включать ограничения на торговлю российской нефтью и меры против "теневых танкеров".
В Евросоюзе согласовали продление санкций против России за вторжение в Украину еще на 6 месяцев. Соответствующее решение страны блока приняли в пятницу, 12 сентября.
Какое решение принял Евросоюз?
Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кайя Каллас, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.
Мы только что продлили санкции против России,
– отметила главный дипломат ЕС.
По словам Каллас, европейские страны сейчас уже завершают наработки по новому, 19-му санкционному пакету против России. Рассматриваются ограничения по торговле российской нефтью, а также санкции против танкеров "теневого флота" Кремля и банков.
Мы и в дальнейшем будем перекрывать финансирование войны Путина,
– подчеркнула Каллас.
Важно! С начала полномасштабного вторжения России, Евросоюз последовательно усиливает экономическое давление на Кремль, введя уже 18 пакетов санкций. Эти ограничительные меры ЕС продолжает каждые шесть месяцев, но для этого необходима единогласная поддержка всех 27 стран-членов блока.
Каким был 18-й пакет санкций против России?
Предыдущий, 18-й пакет санкций против России был введен летом 2025 года. Совет ЕС по общим вопросам официально утвердил его 18 июля. Ограничения коснулись, в частности, "теневого флота". Также ЕС ввел санкции против более чем 22 российских банков, которые до сих пор пользуются системой SWIFT, и против некоторых китайских банков, которые помогают России обходить ограничения. Кроме того, Евросоюз ударил по экспорту технологий, которые применяются в производстве российских дронов.
19-й пакет санкций против России: что известно?
ЕС готовит 19-й пакет санкций против России, который может коснуться около десятка банков и энергетических компаний, платежных и кредитных систем, криптобирж и установить новые ограничения на торговлю нефтью, чтобы усилить давление на Путина и заставить прекратить войну.
По информации дипломатических источников, Франция и Германия настаивают на введении ЕС мер против российской нефтяной компании "Лукойл", действующей в Европе, а также против других иностранных компаний, которые способствуют Москве в реализации нефти.
Впрочем, по данным The Wall Street Journal, новые ограничения в 19-м санкционном пакете вряд ли коснутся российской нефти и газа. Издание отмечает, что этот вопрос в Европе пока очень деликатный, поэтому блок не планирует вводить меры против энергоресурсов Москвы.