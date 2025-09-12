В Евросоюзе согласовали продление санкций против России за вторжение в Украину еще на 6 месяцев. Соответствующее решение страны блока приняли в пятницу, 12 сентября.

Какое решение принял Евросоюз?

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кайя Каллас, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

Мы только что продлили санкции против России,

– отметила главный дипломат ЕС.

По словам Каллас, европейские страны сейчас уже завершают наработки по новому, 19-му санкционному пакету против России. Рассматриваются ограничения по торговле российской нефтью, а также санкции против танкеров "теневого флота" Кремля и банков.

Мы и в дальнейшем будем перекрывать финансирование войны Путина,

– подчеркнула Каллас.

Важно! С начала полномасштабного вторжения России, Евросоюз последовательно усиливает экономическое давление на Кремль, введя уже 18 пакетов санкций. Эти ограничительные меры ЕС продолжает каждые шесть месяцев, но для этого необходима единогласная поддержка всех 27 стран-членов блока.

Каким был 18-й пакет санкций против России? Предыдущий, 18-й пакет санкций против России был введен летом 2025 года. Совет ЕС по общим вопросам официально утвердил его 18 июля. Ограничения коснулись, в частности, "теневого флота". Также ЕС ввел санкции против более чем 22 российских банков, которые до сих пор пользуются системой SWIFT, и против некоторых китайских банков, которые помогают России обходить ограничения. Кроме того, Евросоюз ударил по экспорту технологий, которые применяются в производстве российских дронов.

19-й пакет санкций против России: что известно?