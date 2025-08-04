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4 серпня, 12:51
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Ці санкції зупинять війну: яке рішення може ухвалити Трамп

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Трамп дав Росії час для рішень, які можуть зупинити війну в Україні, і пригрозив рішучими діями у разі ігнорування.
  • Впровадження Трампом мит 100% може коштувати Росії 12-13 мільярдів доларів щомісяця, що може призвести до втрати близько 30 мільярдів доларів до кінця року.

Трамп дав Росії час для прийняття рішень, які мають зупинити війну в Україні. Якщо російський уряд проігнорує це, американський президент обіцяв рішучі дії.

Які санкції можуть сильно вплинути на Росію?

Якщо Трамп впровадить мита 100% з вересня, Росія може зазнати значних збитків, повідомляє 24 Канал з посилання на LIGA.net.

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Владислав Власюк

Уповноважений президента України з питань санкційної політики

Стовідсоткове мито на товари країни, яка купує російську нафту, по суті змушує країну або майже повністю відмовитись від торгівлі з Америкою, або відмовитись від російської нафти. Я дуже здивуюся, якщо вибір буде зроблений на користь Росії.

За оцінками Власюка, при веденні американцями мит 100%, Росія може втрачати 12 – 13 мільярдів доларів щомісяця. Тобто, до кінця цього року орієнтовно мінус 30 мільярдів доларів.

Якщо ця вся нафта (російська – 24 Канал) зникає з ринку, у одному зі сценаріїв може бути, що ціна на нафту підросте. Як при цьому відреагують в ОПЕК – тут багато що можна означати, 
– каже Власюк.

Зверніть увагу! Власюк каже, що російська нафта складає приблизно 12% від світового ринку.