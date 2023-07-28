Автомобілям в Росію "зась": Японія посилила санкції проти агресорки

28 липня 2023, 12:10
Читать новость на русском

Джерело:

Міністерство економіки Японії

Уряд Японії повідомив про нові санкції проти Росії. Вони наберуть чинності вже у серпні. До списку обмежень входять заборона на ввезення до країни-агресорки автомобілів, цементу, цинкових виробів тощо.

Від автомобілів до кінематографічних матеріалів

Відповідно до заяви міністра економіки, торгівлі та промисловості Ясутосі Нісімура, Японія забороняє постачати до Росії автомобілі з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра. Обмеження набуде чинності 9 серпня.

Читайте також Росія хоче вийти із Міжнародного валютного фонду: нові погрози Кремля

Також, до списку на ввезення потрапили ще й інші товари та транспортні засоби: 

  • гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;
  • автозамки та автокрісла;
  • шини для великогабаритних транспортних засобів;
  • фанера, деревина, макулатура;
  • цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;
  • скляні вироби;
  • деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;
  • шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;
  • барвники;
  • фото- або кінематографічний матеріал і т.д.
Зверніть увагу! Точний перелік товарів буде визначено 2 серпня. Після цього його опублікують на загал. 

Які санкції запровадила Японія раніше

  • Ще в травні влада Японії вирішила ввести додаткові санкції проти Росії. Це відбулося під час саміту G7 у Хіросімі. Відтак країна заморозила російські активи 100 фізичних і юридичних осіб.
  • Крім цього, країна, заборонила експорт приблизно 80 російським організаціям, пов'язаним із війною.
  • Також, японські компанії не можуть надавати архітектурні та інженерні послуги російським клієнтам.
Автор: Валерія Городинська