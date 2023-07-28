Автомобілям в Росію "зась": Японія посилила санкції проти агресорки

Уряд Японії повідомив про нові санкції проти Росії. Вони наберуть чинності вже у серпні. До списку обмежень входять заборона на ввезення до країни-агресорки автомобілів, цементу, цинкових виробів тощо.

Від автомобілів до кінематографічних матеріалів

Відповідно до заяви міністра економіки, торгівлі та промисловості Ясутосі Нісімура, Японія забороняє постачати до Росії автомобілі з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра. Обмеження набуде чинності 9 серпня.

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Також, до списку на ввезення потрапили ще й інші товари та транспортні засоби:

гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;

автозамки та автокрісла;

шини для великогабаритних транспортних засобів;

фанера, деревина, макулатура;

цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;

скляні вироби;

деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;

шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;

барвники;

фото- або кінематографічний матеріал і т.д.

Які санкції запровадила Японія раніше

Ще в травні влада Японії вирішила ввести додаткові санкції проти Росії. Це відбулося під час саміту G7 у Хіросімі. Відтак країна заморозила російські активи 100 фізичних і юридичних осіб.

Крім цього, країна, заборонила експорт приблизно 80 російським організаціям, пов'язаним із війною.

Також, японські компанії не можуть надавати архітектурні та інженерні послуги російським клієнтам.

Точний перелік товарів буде визначено 2 серпня. Після цього його опублікують на загал.