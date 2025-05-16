Росія піде у фінансову ізоляцію: ЄС готується вдарити по банках, які підтримують Путіна

Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, щоб змусити Владіміра Путіна домовитися про мир з Україною. Ці фінансово-торгівельні обмеження стосуватимуться банків, що допомагають Кремлю фінансувати війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Які санкції готується ЄС ввести щодо Росії

За даними журналістів, нові європейські санкції будуть спрямовані проти російського фінансового сектору.

Водночас ЄС також готується накласти обмеження на іноземні банки, які допомагають Москві фінансувати війну в Україні, про це повідомляє співрозмовник, знайомий з деталями, який побажав залишитися анонімним.

Ми хочемо миру, і ми повинні посилювати тиск на президента Путіна, доки він не буде готовий до миру... І саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій,

– сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Росія "грає в ігри" та не віддана мирному процесу, що спонукає блок до необхідності застосування більш потужних заходів обмеження щодо Москви.

"Потрібен більший тиск. Важливо, щоб цей новий пакет санкцій був сильнішим та амбітнішим і справді забезпечував цей тиск", – зауважив Домбровскіс.

До слова, раніше Володимир Зеленський під час зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської Ради Антоніу Коштою сказав, що він розраховує від ЄС на новий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться всього, що фінансує військову машину країни-агресорки: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту.

Раніше стало відомо, що посли країн Євросоюзу "дали світло" 17-му пакету санкцій проти Росії. Ці фінансово-торгівельні обмеження орієнтовані на "тіньовий флот" нафтових танкерів Росії та осіб, які допомагають обходити енергетичні санкції.