ЄС хоче натиснути на Путіна повним торговим ембарго проти Росії

У ЄС шукають способи завдати удару по російській економіці. Одним з важелів може стати торгове ембарго.

План ЄС щодо Путіна

Лідери ЄС та Великої Британії планують натиснути на Путіна після відмови 30-денного припинення вогню в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Європа має чим натиснути на Росію без США: політолог відповів, чи будуть жорсткі санкції

План надихається пропозицією республіканця Ліндсі Грема, який запропонував накласти 500% санкції проти російського експорту. Потенційні заходи проти Москви можуть включати тарифи на російський експорт або ж повне торгове ембарго.

Попри те, що Грему навряд чи вдасться здобути підтримку з боку голови Білого дому Дональда Трампа в питанні санкційних обмежень проти Росії, прихильники України можуть просунути власний "мегапакет" без участі США.

Потенційне ембарго стане головною темою шостого саміту Європейської політичної спільноти, який сьогодні пройде в Албанії. Захід збере 47 лідерів країн, серед яких – керівники країн – членів ЄС, України, Британії та інших європейських держав.

Як змусити Путіна піти на поступки

Колишній чиновник Державного департаменту США сподівається, що Сполучені Штати будуть готові надати Україні більше озброєння та іншої допомоги, якщо стане очевидно, що саме Путін блокує можливість встановлення перемир'я.

Якщо подивитися на останні заяви президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса, видно, що вони нарешті почали звинувачувати Росію та Путіна у тому, що відбувається.

Це добре, бо саме Путін сьогодні є головною перепоною на шляху до припинення вогню,

– наголосив Девід Тафурі.

Він вважає, що Путін наразі не готовий до компромісів. Щоб посилити тиск на нього, необхідно збільшити постачання зброї Україні, активізувати підготовку її військових, а також запровадити нові санкції – насамперед проти компаній, які допомагають Росії експортувати нафту, зокрема до Китаю та Індії.

На думку Тафурі, лише посилення санкцій і військової підтримки здатне змінити ситуацію на полі бою. Щоб змусити Путіна до поступок, баланс сил має ще більше зміститися на користь України. Лише тоді перемир'я зможе відповідати очікуванням українського народу.