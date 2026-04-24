ЄС не дотиснув санкції проти Росії: головний удар відклали ненадовго

Євросоюз ухвалив зрештою 20-й пакет санкцій проти Росії, хоча повну заборону на морські перевезення нафти поки що відклали. Однак ЄС планує посилити тиск на Москву і вже починає роботу над наступними обмеженнями.

Чому відклали заборону на перевезення нафти?

Наразі Брюссель хоче дочекатися узгодженої позиції країн G7, що разом запровадити заборону на транспортування російських нафтопродуктів морем, пише Euractiv.

У своєму повідомленні Рада Євросоюзу зазначила, що у 20-му пакеті санкцій проти Росії вже заклали основи для обмеження морських послуг щодо транспортування нафти і нафтопродуктів Росії.

Водночас у ЄС наголошують, що можуть ухвалити цю заборону і самостійно, якщо не дочекаються повного погодження з боку країн "Великої сімки".

Ми не будемо вагатися із кроками на рівні ЄС,

– підкреслив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Наразі ж затверджений 20-й пакет в основному зосереджений на посиленні обмежень, які вже діють:

обмеження доходів від експорту енергоресурсів;

санкції проти експорту аміаку;

обмеження проти сектору;

та боротьба зі схемами обходу санкцій.

При цьому європейські дипломати запевняють, що ефект від попередніх обмежень уже відчутний.

Санкції працюють. Дані свідчать, що попередні 19 пакетів серйозно вдарили по російській економіці, яка стає дедалі більш вразливою,

– зазначив високопосадовець ЄС.

Напередодні ЄС схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії після кількох місяців блокування.

Коли ЄС планує наступний пакет санкцій?

Разом з тим у Євросоюзі вже розпочали роботу над 21-м пакетом санкцій проти Росії. Про це повідомив голова МЗС Естонії Маргус Цахкна.

Він зауважив, що ЄС має намір посилювати санкційний тиск доти, доки Кремль не припинить війну.

Росія фінансує свою агресію за рахунок енергоресурсів, і ці джерела доходів необхідно повністю перекрити — зокрема шляхом запровадження повної заборони на морські послуги для її нафтового експорту. Робота над наступним пакетом санкцій уже розпочалася,

– написав Цахкна.

Важливо! Якщо ЄС все-таки запровадить таку заборону, вона може замінити нинішню цінову "стелю" на російську нафту. Наразі цей механізм дозволяє західним компаніям страхувати та обслуговувати танкери, якщо нафта Росії торгується нижче встановленого цінового порогу.

Що буде у 21-му пакеті санкцій?

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що у наступному пакеті санкцій ЄС зосередиться на фінансовому та енергетичному секторі Росії, а також постачання компонентів для зброї, пише РБК-Україна.

За його словами, основний акцент у 21-му пакеті обмежень зроблять на блокуванні доступу фінансових установ Росії до світового ринку. Зокрема, передбачаться розширення "чорного списку" для банків та перекриття каналів з обходу санкцій за допомогою криптовалют.

В енергетиці хочуть посилити ембарго, обмеживши експорт російської нафти та нафтопродукті морем.

Також удосконалюватимуть способи відстеження каналів, якими компоненти для зброї потрапляють в Росію.

Ми працюємо над посиленням технологічного контролю та вдосконаленням механізмів відстеження компонентів для зброї, щоб унеможливити потрапляння товарів подвійного призначення до агресора,

– зауважив Власюк.

Важливо! Додатково під санкції можуть потрапити російські бізнесмени, олігархи та церковні діячі, яким досі вдавалося цього уникати.

