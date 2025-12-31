ЄС готує новий удар по Кремлю: стало відомо, коли ухвалять 20-й пакет санкцій
- ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці вторгнення, включаючи обмеження на поїздки та заморожування активів.
- Санкції будуть спрямовані проти енергетичної галузі, банківського сектору та включатимуть заборону імпорту урану з Росії.
Євросоюз планує посилити економічний тиск на Росію та зменшити її доходи, які йдуть на фінансування війни в Україні. Відчутного удару по російській економіці союзники хочуть завдати у 20-му пакеті санкцій, що вже готується.
Коли можуть ухвалити 20-й пакет санкцій?
Ухвалити його Європа планує до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб покарати Москву за війну, передає 24 Канал з посиланням на німецьке видання Welt.
Щоб додатково ослабити російську економіку, у 20-му санкційному пакеті ЄС, зокрема, збирається запровадити нові обмеження на поїздки та заморозити активи ще низки юридичних осіб та компаній, які знаходяться у Європі.
Особливу увагу хочуть приділити тим громадянам Росії, які мають причетність до примусової депортації українських дітей з метою так званого "ідеологічного перевиховання".
Дипломати розповідають, що нові санкційні обмеження також будуть направлені проти енергетичної галузі та банківського сектору Москви.
Окремо в Брюсселі розглядають закриття лазівок, які дозволяли обходити раніше запроваджені обмеження,
– додає видання.
Додатково розглядається можливість заборони імпорту урану з Росії та санкції проти компанії "Росатом".
Варто зазначити, що деякі європейські держави вже давно вимагають таких рішучих заходів проти Кремля. Однак інші європейські країни цьому досі опиралися, серед них:
- Бельгія;
- Франція.
Втім, за словами дипломатів, противники санкцій проти атомної енергетики Росії можуть купувати уран в інших країн для потреб своїх АЕС. Його продають Канада, Австралія, Південна Африка, проте ціни там вище, ніж в Росії.
Зауважте! На останньому саміті європейських лідерів у Брюсселі в середині грудня ЄС продовжив ще на пів року усі чинні санкції проти Росії, затверджені раніше, повідомила Єврорада.
Яким був 19-й пакет санкцій проти Росії?
Останній, 19-й, санкційний пакет проти Росії ЄС ухвалив 23 жовтня 2025 року. Ключовими його рішеннями стали:
- повна заборона імпорту російського скрапленого газу (СПГ) з початку 2027 року;
- обмеження проти компаній з третіх країн, зокрема китайських НПЗ і трейдерів, які купують російську нафту;
- заборона на транзакції для "Роснефті" та "Газпромнефті";
- санкції проти 118 суден "тіньового флоту" Москви.
Також Євросоюз уперше у тому пакеті запровадив санкції проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень.
ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну,
– зауважила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.
Важливо! В останньому санкційному пакеті ЄС вніс до "чорного списку" 45 компаній, які підтримують російську оборонну промисловість, зокрема, експортують технології для виробництва дронів.
Які ще санкції увели проти Росії?
Напередодні Різдва Європейський Союз додав до свого санкційного списку ще 41 судно так званого російського "тіньового флоту", яке використовувалося для обходу обмежень, передусім у енергетичній сфері. Під санкції також потрапили судна, задіяні у транспортуванні російської військової техніки, а також ті, що перевозили викрадене в Україні зерно та культурні цінності.
Окрім цього, обмеження були запроваджені щодо 12 фізичних осіб та двох організацій, причетних до гібридних дій Росії. Йдеться про прокремлівських агентів, які займаються інформаційними маніпуляціями за кордоном та проводять кібератаки проти європейських країн.
Також санкції увели США та Велика Британія, запровадивши обмеження проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл".