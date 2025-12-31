ЄС готує новий удар по Кремлю: стало відомо, коли ухвалять 20-й пакет санкцій

Євросоюз планує посилити економічний тиск на Росію та зменшити її доходи, які йдуть на фінансування війни в Україні. Відчутного удару по російській економіці союзники хочуть завдати у 20-му пакеті санкцій, що вже готується.

Коли можуть ухвалити 20-й пакет санкцій?

Ухвалити його Європа планує до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб покарати Москву за війну, передає 24 Канал з посиланням на німецьке видання Welt.

Дивіться також Оточення Путіна незадоволено: чи здатне воно вплинути на Кремль щодо швидкого закінчення війни

Щоб додатково ослабити російську економіку, у 20-му санкційному пакеті ЄС, зокрема, збирається запровадити нові обмеження на поїздки та заморозити активи ще низки юридичних осіб та компаній, які знаходяться у Європі.

Особливу увагу хочуть приділити тим громадянам Росії, які мають причетність до примусової депортації українських дітей з метою так званого "ідеологічного перевиховання".

Дипломати розповідають, що нові санкційні обмеження також будуть направлені проти енергетичної галузі та банківського сектору Москви.

Окремо в Брюсселі розглядають закриття лазівок, які дозволяли обходити раніше запроваджені обмеження,

– додає видання.

Додатково розглядається можливість заборони імпорту урану з Росії та санкції проти компанії "Росатом".

Варто зазначити, що деякі європейські держави вже давно вимагають таких рішучих заходів проти Кремля. Однак інші європейські країни цьому досі опиралися, серед них:

Бельгія;

Франція.

Втім, за словами дипломатів, противники санкцій проти атомної енергетики Росії можуть купувати уран в інших країн для потреб своїх АЕС. Його продають Канада, Австралія, Південна Африка, проте ціни там вище, ніж в Росії.

Зауважте! На останньому саміті європейських лідерів у Брюсселі в середині грудня ЄС продовжив ще на пів року усі чинні санкції проти Росії, затверджені раніше, повідомила Єврорада.

Яким був 19-й пакет санкцій проти Росії?

Останній, 19-й, санкційний пакет проти Росії ЄС ухвалив 23 жовтня 2025 року. Ключовими його рішеннями стали:

повна заборона імпорту російського скрапленого газу (СПГ) з початку 2027 року;

обмеження проти компаній з третіх країн, зокрема китайських НПЗ і трейдерів, які купують російську нафту;

заборона на транзакції для "Роснефті" та "Газпромнефті";

санкції проти 118 суден "тіньового флоту" Москви.

Також Євросоюз уперше у тому пакеті запровадив санкції проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень.

ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну,

– зауважила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Важливо! В останньому санкційному пакеті ЄС вніс до "чорного списку" 45 компаній, які підтримують російську оборонну промисловість, зокрема, експортують технології для виробництва дронів.

Які ще санкції увели проти Росії?