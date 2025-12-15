ЄС посилює санкції проти Росії: під прицілом "тіньовий флот" і агенти Кремля

Євросоюз розширив чинні санкції проти Росії. Головні обмеження спрямовані проти "тіньового флоту" Москви та осіб, які здійснюють інформаційні й кібератаки на європейські країни.

Які санкції проти "тіньового флоту"?

Рада Євросоюзу у понеділок, 15 грудня, запровадила санкції ще проти 5 осіб та 4 компаній, які відповідальні за підтримку "тіньового флоту" Кремля, передає 24 Канал з посиланням її офіційну заяву.

До санкційного списку потрапили бізнесмени, які так чи інакше пов'язані з двома найбільшими нафтовими компаніями Росії – "Роснефть" та "Лукойл".

Усі вони ведуть діяльність у секторах російської економіки, які приносять значні надходження до держбюджету країни.

Також контролюють судна, що транспортують російську нафту та нафтопродукти, приховуючи реальне походження вантажів.

Обмеження ЄС торкнулися й судноплавних компаній, що зареєстровані:

в Об’єднаних Арабських Еміратах (АЕ);

у В’єтнамі;

та в Росії.

Мова йде про власників та операторів танкерів російського "тіньового флоту", які вже знаходяться під санкціями ЄС чи інших країн.

На додачу санкційний список ЄС поповнився ще 40 суднами "тіньового флоту".

Метою цих заходів є подальше обмеження здатності Росії отримувати доходи,

– наголосили у Єврораді.

Зауважте! Усім підсанкційним особам та компаніям заборонений в'їзд на територію країн ЄС. Їхні активи заморозять, а європейським організаціям не дозволяється надавати їм фінансові ресурси.

Які санкції проти агентів Кремля?

Обмеження ЄС запровадили і проти ще 12 фізичних осіб та 2 організацій, які причетні до гібридних атак Росії, пише Єврорада. Мова йде про прокремлівських діячів, які маніпулюють іноземною інформацією та здійснюють кібератаки на Європу.

Йдеться про аналітиків, які працюють тісно з кремлівським апаратом пропаганди та інфлюенсерів, що поширюють цю пропаганду й конспірологічні теорії про вторгнення Росії в Україну, антиукраїнські та антиНАТОвські наративи.

Зокрема, у санкційному списку опинилися:

кілька членів прокремлівського Валдайського клубу;

громадянин США та Росії Джон Дуган, який розповсюджує пропаганду Росії;

проросійська журналістка Діана Панченко;

співробітники Головного розвідувального управління Росії, зокрема підрозділу 29155;

учасники кіберугруповання Cadet Blizzard, яке атакувало країни ЄС і та союзників блоку по НАТО тощо.

Окрім того, санкції ввели проти Міжнародного русофільського руху, який, за інформацією європейців, поширює дестабілізаційні наративи у світі в інтересах російської влади. Також обмеження стосуються 142-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби, який вважають причетним до нещодавніх перебоїв GPS-сигналу у низці країн ЄС.

Варто знати! Загалом санкції ЄС проти Росії наразі поширюється вже більш ніж на 2 600 фізичних та юридичних осіб.

Коли планують 20-й пакет санкцій проти Росії?