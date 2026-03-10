ЄС передумав: важливий порт виключили із 20-го пакету санкцій проти Росії

Євросоюз планував включити до 20-го пакету санкцій проти Росії порти третіх країн, які Москва використовує для свого "тіньового флоту". Проте зрештою зробив виняток для нафтового термінала Кулеві в Грузії.

Чому порт виключили із санкцій?

Про це представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван поінформував у листі міністерку закордонних справ Грузії Маку Бочорішвілі, передає телеканал 1TV.

Дивіться також Трамп планує послабити санкції проти російської нафти на тлі зростання цін

О'Салліван наголосив, що ЄС і надалі планує посилювати санкції проти "тіньового флоту" Росії. Зокрема, ще приблизно 40 суден додадуть до 20-го пакета санкцій.

Ми продовжимо націлюватися на судна, які підривають ефективність наших санкцій,

– наголосив він.

Однак європейські заходи не обмежуються лише "тіньовими" танкерами. Брюссель також розглядав санкції проти грузинського порту Кулеві через його важливу роль у транспортуванні російської нафти. Зокрема, він приймав судна "тіньовому флоту" Москви.

Втім, грузинська влада пообіцяла, що не допомагатиме Росії обходити санкції, після чого ЄС переглянув свою позицію.

Я вітаю ваше зобов’язання, що Грузія не дозволятиме заходити у свої порти або отримувати послуги суднам, які перебувають під санкціями ЄС. Ці зобов’язання відіграли вирішальну роль у процесі нашої оцінки і зрештою призвели до того, що порт Кулеві не був включений до 20-го пакета санкцій,

– пояснив О'Салліван.

Також дотримуватися санкцій ЄС пообіцяла компанія SOCAR, яка є оператором порту.

Зауважте! При цьому Брюссель попередив Грузію, що буде уважно відстежувати переміщення "тіньового флоту" і в разі порушення обіцянок вдарить санкціями.

Який порт може опинитися під ударом?

Окрім грузинського Кулеві, ЄС планував включити до 20-го пакету санкцій проти Росії порт Карімун в Індонезії, який підозрюють у перевалці російської нафти.

Це рішення може стати першим випадком в історії, коли ЄС додасть до санкційних списків портову інфраструктуру третіх країн, пише Reuters.

Європейським компаніям та фізичним особам заборонять проводити будь-які транзакції з цим портом.

Важливо! На сьогодні Євросоюз уже вніс до санкційних списків 605 суден "тіньового флоту" Росії.

Які ще санкції передбачає 20-й пакет?