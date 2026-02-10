Кінець "сірим схемам": ЄС вдарить по Грузії та Індонезії через російську нафту

Євросоюз пропонує розширити санкції проти Москви, щоб ще більше скоротити нафтогазові доходи країни. Брюссель націлився порти в Грузії та Індонезії, які займаються перевалкою російської нафти.

Які порти можуть потрапити під санкції?

Це рішення може стати першим випадком в історії, коли блок додасть до санкційних списків портову інфраструктуру третіх країн, пише Reuters.

Документи, отримані виданням, свідчать, що під обмеження можуть потрапити щонайменше два порти:

порт Кулеві у Грузії;

та порт Карімун в Індонезії.

Якщо це станеться, європейським компаніям та фізичним особам заборонять проводити будь-які транзакції з цими портовими об'єктами.

Ці заходи є частиною 20-го пакета санкцій ЄС у відповідь на війну Росії проти України,

– наголошує видання.

Зауважте! Обмеження проти портів третіх країн підготували спільно Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх дій (EEAS). Потім документ передали країнам блоку для ознайомлення. Щоб санкції стали чинними, їх мають схвалити усі члени ЄС одноголосно.

Що пропонують у 20-му пакеті санкцій?

У п'ятницю, 6 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила майбутні заходи, які планують ухвалити у 20-му пакеті санкцій проти Росії.

У ЄС розробили чималий список секторальних обмежень. Також новий пакет передбачає перехід від цінової "стелі" на російську нафту до повної заборони надання морських послуг для її транспортування.

До того під удар потрапили:

Метали та ресурси. Планується нова заборона на імпорт нікелевих стержнів, залізної руди, необробленої міді, алюмінієвого брухту, а також солі, аміаку та навіть хутра. Технології. Заборонять продаж Киргизстану металорізальних верстатів та обладнання для зв’язку (модемів, роутерів), щоб перекрити канали паралельного імпорту до Росії. Фінанси. Санкції торкнуться банків Киргизстану (Keremet та Capital Bank), Лаосу та Таджикистану за надання криптопослуг Росії. При цьому два китайські банки пропонують виключити зі списку. Нафтопереробка. До "чорного списку" хочуть додати 64 компанії, серед яких "Башнефть" та вісім російських НПЗ, зокрема великі заводи в Туапсе та Сизрані, які знаходяться під контролем "Роснефті".

Водночас російські нафтові гіганти "Роснефть" та "Лукойл" поки залишать поза санкційними списками ЄС, попри американські та британські обмеження.

Важливо! У жовтні 2025 року спочатку Велика Британія, а потім і США запровадили санкції проти "Роснефті" та "Лукойла". До речі, це були перші антиросійські санкційні заходи за другого президентства Дональда Трампа.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії?