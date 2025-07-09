Трамп згоден на жорсткі санкції проти Росії, однак думає про себе

Президент США Дональд Трамп згоден підписати законопроєкт про нові санкції проти Росії, який уже кілька місяців намагаються проштовхнути республіканці. Однак на такий крок він піде лише за однієї умови.

Яку умову висуває Трамп

Мова йде про ініціативу сенатора Ліндсі Грема, який пропонує суворі економічні санкції проти Росії, зокрема 500% мита щодо країн, які закуповують російську нафту або уран, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Трамп готовий підтримати цей законопроєкт, якщо отримає більше контролю над запровадженням санкцій.

Поточна редакція документа дозволяє президенту тимчасово скасувати це мито терміном до 180 днів.

Однак адміністрації Трампа наполягає на тому, щоб глава держави мав повне одноосібне право скасовувати чи призупиняти санкції без контролю з боку Конгресу.

Нинішня версія означає, що зовнішньополітичні рішення президента контролюватиме Конгрес. Це для нас неприйнятно. Адміністрація не дозволить Конгресу втручатися у зовнішню політику президента,

– заявляють у Трампа.

Важливо! Наразі законопроєкт Грема має підтримку близько 80 сенаторів і теоретично може подолати вето Трампа, однак республіканці наголошують на необхідності підтримки президентом.

Чому Трамп підтримує санкції проти Росії

Готовність Трампа до санкцій проти Росії свідчить про його зростаюче розчарування російським диктатором Володимиром Путіним через його відмову від припинення бойових дій в Україні.

Президент вкладав у це свою репутацію людини, здатної домовитися будь-де і з будь-ким, а Путін змусив його виглядати смішним,

– пояснив один із республіканських політтехнологів.

У вівторок Трамп заяви, що дуже серйозно розглядає» законопроєкт про санкції.

А лідер більшості в Сенаті Джон Тюн зазначив, що законопроєкт про санкції можуть винести на голосування вже цього місяця, хоча це ще не гарантовано.

Важливо! Джерела видання в адміністрації Трампа розповіли, що Білий дім у загальному підтримує законопроєкт про санкції, однак остаточної домовленості щодо виняткових повноважень президента ще немає.