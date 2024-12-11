США можуть посилити санкції проти Росії перед інавгурацією Трампа

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення санкцій проти російської нафти. Це може відбутися ще до інавгурації Трампа.

Чи будуть нові санкції

Обмеження можуть торкнутися окремих типів експорту нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Раніше Байден утримувався від таких заходів через побоювання щодо підвищення цін на пальне в США.

Однак зниження цін на нафту та ймовірність дій Трампа, який наполягатиме на переговорах України з Росією, тепер змушують адміністрацію розглянути більш жорсткий підхід.

Зауважте! США можуть запровадити санкції проти тіньового флоту Росії вже в найближчі тижні. Один із варіантів передбачає обмеження, подібні до санкцій проти іранської нафти, коли караються покупці. Однак такий підхід ризикований через залежність основних споживачів російської нафти – Китаю та Індії.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Раніше 24 Канал повідомляв, що час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявив, що готовий завершити війну між Україною та Росією за добу після своєї перемоги, призначивши спецпредставником Кіта Келлога.

Конгресмен Дон Бейкон наголосив, що незалежність України є ключовою для національної безпеки США, і підтримка необхідна для протидії агресії Росії.

Зауважте! Трамп обіцяв посилити військову допомогу Україні, щоб примусити Путіна укласти мирну угоду, і, за словами Бейкона, Келлог є надійним лідером для вирішення цього завдання.

Конгресмен Дон Бейкон заявив, що всі росіяни, діючи від імені Путіна, причетні до воєнних злочинів проти українців. Він наголосив на необхідності надати Україні більше високотехнологічної зброї, запровадити суворі санкції проти російської економіки, конфіскувати активи Росії за кордоном і зупинити експорт енергоносіїв.