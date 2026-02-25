Контроль за санкціями: Ірландія готує спецзакон проти "тіньового флоту" Росії

Ірландія планує терміново посилити боротьбу з "тіньовими" танкерами Росії, які обходять західні санкції. Уряд готує спеціальний закон, який розширить повноваження ірландських військових.

Як посилять боротьбу з "тіньовим флотом"?

Новий закон дозволить Силам оборони країни висаджуватися на судна "тіньового флоту" Росії, які проходять через ірландські територіальні води, пише Irish Examiner.

За словами джерел, Кабмін може розглянути цю ініціативу у березні. Далі все вирішуватиме парламент.

Якщо ірландські законодавці схвалять законопроєкт, то посилений контроль над танкерами у водах Ірландії набуде чинності ще до літа.

Ці положення забезпечать Сили оборони власними крайніми повноваженнями і дозволять їм діяти односторонньо в морських операціях,

– говорять джерела.

Таким чином, ірландські військові зможуть діяти швидко у протидії обходу санкцій "тіньовими" танкерами, не залежачи від інших відомств:

ні від митниці;

ні від поліції;

ні від берегової охорони.

Такий крок в уряді Ірландії пояснюють зростаючим занепокоєнням щодо "тіньового флоту" Росії. У Національній стратегії морської безпеки країни зазначається, що ці танкери Москва зазвичай використовує не лише для обходу санкцій і перевезення нафти, а й для "шпигунства та саботажу" шляхом запуску з них дронів.

Які заходи планують інші країни?

Схожі заходи про "тіньового флоту" Росії розглядають у Лондоні. За даними The Times, британський уряд нібито вже визначив правові підстави для операцій своїх військових на підсанкційних танкерах:

Планують залучити спецназ до штурму "тіньових" танкерів Кремля;

За задумом, елітні підрозділи британських військових мали б висаджуватися на кораблі з гелікоптерів та захоплювати їхні екіпажі.

Ба більше, у Великій Британії навіть розглядають можливість конфіскації нафти із затриманих суден на користь України.

Це мало б подвійний ефект для російської воєнної машини — ми не лише позбавляли б її незаконних доходів від війни, а й знаходили б спосіб допомогти фінансувати український опір,

– зазначили джерела в уряді.

Як санкції діють проти "тіньового флоту"?