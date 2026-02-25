Контроль за санкціями: Ірландія готує спецзакон проти "тіньового флоту" Росії
- Ірландія планує прийняти закон, що дозволить Силам оборони висаджуватися на російські тіньові судна в своїх водах.
- Новий закон має набути чинності до літа, щоб посилити контроль над суднами, які обходять санкції проти Росії та можуть використовуватися для шпигунства.
Ірландія планує терміново посилити боротьбу з "тіньовими" танкерами Росії, які обходять західні санкції. Уряд готує спеціальний закон, який розширить повноваження ірландських військових.
Як посилять боротьбу з "тіньовим флотом"?
Новий закон дозволить Силам оборони країни висаджуватися на судна "тіньового флоту" Росії, які проходять через ірландські територіальні води, пише Irish Examiner.
Дивіться також Понад 200 капітанів під санкціями: Україна вдарила по тіньовому флоту Росії
За словами джерел, Кабмін може розглянути цю ініціативу у березні. Далі все вирішуватиме парламент.
Якщо ірландські законодавці схвалять законопроєкт, то посилений контроль над танкерами у водах Ірландії набуде чинності ще до літа.
Ці положення забезпечать Сили оборони власними крайніми повноваженнями і дозволять їм діяти односторонньо в морських операціях,
– говорять джерела.
Таким чином, ірландські військові зможуть діяти швидко у протидії обходу санкцій "тіньовими" танкерами, не залежачи від інших відомств:
- ні від митниці;
- ні від поліції;
- ні від берегової охорони.
Такий крок в уряді Ірландії пояснюють зростаючим занепокоєнням щодо "тіньового флоту" Росії. У Національній стратегії морської безпеки країни зазначається, що ці танкери Москва зазвичай використовує не лише для обходу санкцій і перевезення нафти, а й для "шпигунства та саботажу" шляхом запуску з них дронів.
Які заходи планують інші країни?
Схожі заходи про "тіньового флоту" Росії розглядають у Лондоні. За даними The Times, британський уряд нібито вже визначив правові підстави для операцій своїх військових на підсанкційних танкерах:
- Планують залучити спецназ до штурму "тіньових" танкерів Кремля;
- За задумом, елітні підрозділи британських військових мали б висаджуватися на кораблі з гелікоптерів та захоплювати їхні екіпажі.
Ба більше, у Великій Британії навіть розглядають можливість конфіскації нафти із затриманих суден на користь України.
Це мало б подвійний ефект для російської воєнної машини — ми не лише позбавляли б її незаконних доходів від війни, а й знаходили б спосіб допомогти фінансувати український опір,
– зазначили джерела в уряді.
Як санкції діють проти "тіньового флоту"?
Російський так званий тіньовий флот щодоби транспортує приблизно 5 мільйонів барелів нафти. Це близько 11% усього світового морського обсягу перевезень нафтопродуктів.
Запроваджені санкції знизили ефективність роботи таких танкерів на 30 – 70%. Крім того, з січня 2026 року Євросоюз повністю заборонив імпорт продукції, виготовленої з російської нафти. Водночас судна тіньового флоту й надалі намагаються обходити обмеження.
У середині лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 91 морського судна, пов’язаного з російським тіньовим флотом.
Ці кораблі використовувалися для перевезення російської нафти та нафтопродуктів із портів РФ до третіх країн з обходом санкцій, запроваджених ЄС, країнами G7 та іншими державами.