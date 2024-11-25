Санкції щодо 30 кораблів: Велика Британія запровадила обмеження проти тіньового флоту Росії

Велика Британія оголосила про запровадження найбільшого пакета санкцій проти "тіньового флоту" Росії. Обмеження торкнуться 30 кораблів.

Санкції від Великої Британії

Близько 30 кораблів російського тіньового флоту потрапили під санкції за сьогодні, передає 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

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Оскільки половина суден, проти яких сьогодні запроваджено санкції, лише за останній рік перевезли нафти і нафтопродуктів, таких як бензин, на суму понад 4,3 мільярда доларів, це найбільший пакет санкцій Великої Британії у своєму роді,

– написали у британському уряді.

Це має ще більше обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні, а також збільшить загальну кількість нафтових танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії. Тепер їх 73, що більше, ніж у будь-якої іншої країни.

Про санкції оголосили, коли міністр закордонних справ Девід Леммі був на зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії. Це мало підштовхнути союзників до посилення тиску на Росію.

Російські нафтові доходи підживлюють вогонь війни і руйнувань в Україні. Я працюватиму з нашими партнерами по G7 і не тільки, щоб чинити невпинний тиск на Кремль, перервати потік грошей до його військової скарбниці, підірвати його військову машину і обмежити його зловмисну поведінку в усьому світі,

– сказав Леммі.

Санкції Великої Британії доводять свою ефективність, що призводить до посилення залежності Росії від таких країн, як Північна Корея та Іран, у питанні військових поставок. Повідомляється, що Росія навіть змушена розгортати північнокорейські війська, щоб підтримати свої зусилля з незаконного вторгнення.