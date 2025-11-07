Зробили виняток: США послабили санкції проти Росії заради Угорщини

У п'ятницю, 7 листопада, угорський прем'єр Віктор Орбан провів зустріч з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Так, Орбан заявив про отримання гарантій від Сполучених Штатів щодо звільнення від санкцій, які стосуються імпорту російських енергоносіїв.

Це рішення дозволить зберегти стабільні та низькі тарифи на енергоносії для угорців, а країна й надалі матиме "найдешевшу енергію в Європі". На такому наголосив і сам Орбан, інформує 24 Канал з посиланням на угорське видання Telex.

Як Угорщина досягнула послаблення санкцій США проти Росії?

За підсумками переговорів американського та угорського лідерів у Білому домі Орбан розповів, що їхня основна економічна домовленість стосується двох ключових трубопроводів – нафтового "Дружба" та газогону "Турецький потік".

Ми отримали загальне звільнення від санкцій щодо цих напрямків,

– зазначив він.

Це означає, що Будапешт і надалі зможе закуповувати нафту та природний газ у Росії без ризику потрапити під тиск чи обмеження з боку США.

Попри те, що президент США Дональд Трамп раніше неодноразово висловлювався проти закупівель російських енергоресурсів іншими державами, Орбан заявив, що питання вони все ж погодили під час приватних переговорів.

Крім того, за його словами, сторони домовилися про скасування санкцій щодо угорської атомної електростанції "Пакш". Поточний виняток для її діяльності мав завершитися в грудні, однак тепер, як стверджує Орбан, він буде продовжений.

Цікаво! Раніше угорська енергетична компанія Mol Nyrt заявляла, що у разі зупинки нафтопроводу "Дружба" здатна замістити до 80% поставок російської нафти шляхом імпорту через Хорватію. Попри це, Віктор Орбан шукав політичні домовленості зі США, зокрема з Дональдом Трампом, аби домогтися виключення Угорщини з-під американських санкцій, накладених на російські енергоносії.

Як Угорщина залежить від Росії?