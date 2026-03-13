"Він просто філантроп": Ердоган через Фіцо просить зняти санкції з Усманова
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган через Словаччину закликав виключити російського олігарха Алішера Усманова зі санкційного списку ЄС, стверджуючи, що санкції завдають труднощів громадянам третіх країн.
- ЄС зберігає позицію щодо санкцій проти Усманова, вважаючи його тісно пов'язаним з російським урядом, та відхиляє пропозиції виключення його зі списку.
Напередодні чергового продовження санкцій проти Росії, яке має відбутися 15 березня, у ЄС знову розгорілись суперечки. Але тепер втрутився ще й президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Чому Ердоган хоче зняття санкцій з Усманова?
Турецький лідер через Словаччину намагається виключити із санкційного списку ЄС російського олігарха Алішера Усманова, пише Radio Free Europe.
Річ у тім, що останніми тижнями Словаччина, яку підтримує Угорщина, активно домагається виключення зі списку не лише Усманова, а й російсько-ізраїльського олігарха Михайла Фрідмана.
Тепер до цього процесу підключився й Ердоган. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розіслав європейським лідерам листа, підписаного президентом Туреччини від 2 березня.
У ньому турецький лідер наголошує, що Анкара не обходить санкції ЄС та США, запроваджені проти Кремля після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Однак він зазначає, що ці санкції нібито завдають труднощів громадянам третіх країн, які співпрацюють з Туреччиною.
Найважливішим прикладом у цьому контексті є санкції ЄС проти узбецького філантропа і бізнесмена Алішера Усманова та членів його родини,
– йдеться у листі Ердогана.
Далі Ердоган пише про те, що Усманов нібито не фінансував жодні ініціативи уряду Росії і вже 10 років як відійшов від справ та присвятив себе благодійності, підтримуючи культурні, гуманітарні та спортивні проєкти.
Враховуючи щирі зусилля пана Алішера Усманова щодо повної співпраці з інституціями ЄС, а також беручи до уваги гуманітарні міркування, я вважаю, що ваша підтримка у виключенні його зі списку санкцій ЄС та відновленні його порушених прав була б надзвичайно цінною,
– резюмував Ердоган у листі.
Що говорять у Брюсселі щодо санкцій?
Втім, Брюссель має зовсім іншу думку, ніж Ердоган. Коли ЄС накладав санкції на Усманова у 2022 році, в офіційному документі було зазначено, що той "має особливо тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним".
Також у ЄС вважають Усманова вважається одним із небагатьох, кому довірили обслуговування фінансових потоків агресора.
Не забули і про "близькі зв'язки" з колишнім президентом Дмитром Медведєвим. Той, за даними ЄС, користувався розкішними резиденціями, що контролював Усманов.
Зараз позиція ЄС не змінилася. Дипломати говорять, що Брюссель виступає проти виключення будь-яких олігархів зі списку і різко коментують лист Ердогана.
Чи повинні країни, які навіть не застосовують санкції проти Росії та допомагають їх обходити, вказувати нам, кого слід виключати зі списку?
– зазначив один із дипломатів.
Додамо, що у Словаччині заявляють, що виключення Усманова і Фрідмана із санкційного списку є критично важливим для них. Тому узгодження санкцій вочевидь знову натрапить на труднощі.
Нагадаємо! Протягом останніх чотирьох років країни ЄС кожні шість місяців продовжують санкції проти Росії. Це відбувається у березні та вересні. Наразі європейським лідерам необхідно погодити обмеження до 15 березня, інакше санкції проти тисяч росіян перестануть діяти, пише "ЄП".
Які санкції запровадив ЄС?
Санкції ЄС передбачають заборону на в’їзд до країн блоку та замороження активів. Загалом ці обмеження поширюються більш ніж на 2 700 осіб і компаній, яких у Брюсселі вважають причетними до підриву територіальної цілісності України.
Російсько-узбецький олігарх Алішер Усманов уже намагався домогтися виключення зі санкційного списку через суд. Зокрема, він звертався до Суду Європейського Союзу, однак у вересні минулого року інстанція дійшла висновку, що юридичних підстав для зняття санкцій немає.
Аналітики зазначають, що тепер ключове питання полягає в тому, чия позиція переважить – Словаччини та Угорщини чи інших 25 держав Європейського Союзу.
Очікується, що 13 березня в Брюсселі посли країн ЄС проведуть зустріч, під час якої спробують знайти компроміс щодо подальшої долі санкцій.