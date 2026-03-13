"Він просто філантроп": Ердоган через Фіцо просить зняти санкції з Усманова

Напередодні чергового продовження санкцій проти Росії, яке має відбутися 15 березня, у ЄС знову розгорілись суперечки. Але тепер втрутився ще й президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Чому Ердоган хоче зняття санкцій з Усманова?

Турецький лідер через Словаччину намагається виключити із санкційного списку ЄС російського олігарха Алішера Усманова, пише Radio Free Europe.

Річ у тім, що останніми тижнями Словаччина, яку підтримує Угорщина, активно домагається виключення зі списку не лише Усманова, а й російсько-ізраїльського олігарха Михайла Фрідмана.

Тепер до цього процесу підключився й Ердоган. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розіслав європейським лідерам листа, підписаного президентом Туреччини від 2 березня.

У ньому турецький лідер наголошує, що Анкара не обходить санкції ЄС та США, запроваджені проти Кремля після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Однак він зазначає, що ці санкції нібито завдають труднощів громадянам третіх країн, які співпрацюють з Туреччиною.

Найважливішим прикладом у цьому контексті є санкції ЄС проти узбецького філантропа і бізнесмена Алішера Усманова та членів його родини,

– йдеться у листі Ердогана.

Далі Ердоган пише про те, що Усманов нібито не фінансував жодні ініціативи уряду Росії і вже 10 років як відійшов від справ та присвятив себе благодійності, підтримуючи культурні, гуманітарні та спортивні проєкти.

Враховуючи щирі зусилля пана Алішера Усманова щодо повної співпраці з інституціями ЄС, а також беручи до уваги гуманітарні міркування, я вважаю, що ваша підтримка у виключенні його зі списку санкцій ЄС та відновленні його порушених прав була б надзвичайно цінною,

– резюмував Ердоган у листі.

Що говорять у Брюсселі щодо санкцій?

Втім, Брюссель має зовсім іншу думку, ніж Ердоган. Коли ЄС накладав санкції на Усманова у 2022 році, в офіційному документі було зазначено, що той "має особливо тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним".

Також у ЄС вважають Усманова вважається одним із небагатьох, кому довірили обслуговування фінансових потоків агресора.

Не забули і про "близькі зв'язки" з колишнім президентом Дмитром Медведєвим. Той, за даними ЄС, користувався розкішними резиденціями, що контролював Усманов.

Зараз позиція ЄС не змінилася. Дипломати говорять, що Брюссель виступає проти виключення будь-яких олігархів зі списку і різко коментують лист Ердогана.

Чи повинні країни, які навіть не застосовують санкції проти Росії та допомагають їх обходити, вказувати нам, кого слід виключати зі списку?

– зазначив один із дипломатів.

Додамо, що у Словаччині заявляють, що виключення Усманова і Фрідмана із санкційного списку є критично важливим для них. Тому узгодження санкцій вочевидь знову натрапить на труднощі.

Нагадаємо! Протягом останніх чотирьох років країни ЄС кожні шість місяців продовжують санкції проти Росії. Це відбувається у березні та вересні. Наразі європейським лідерам необхідно погодити обмеження до 15 березня, інакше санкції проти тисяч росіян перестануть діяти, пише "ЄП".

