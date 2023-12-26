Центробанк Росії готується до посилення санкцій та "перебудовує" економіку

На думку голови Центробанку Росії, економіка країни-агресорки не відповіла на всі виклики, які спричинили санкції Заходу внаслідок повномасштабного вторгнення. Також у Росії все ще залишаються серйозні проблеми, попри намагання Кремля "перебудувати економіку".

Також в інтервʼю російським ЗМІ голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що готується до посилення санкцій, спрямованих на економіку країни.

Читайте також Не хоче працювати з агресором: один з найбільших банків Франції продасть свій бізнес у Росії

З якими проблемами стикається російська економіка

Набіуліна підкреслила, що наразі у Росії є серйозні проблеми через санкції, зокрема йдеться про:

транскордонні платежі , які залишаються проблемою для багатьох компаній;

, які залишаються проблемою для багатьох компаній; розвиток довгострокового фінансування.

Перебудова економіки

Байден нещодавно підписав указ, який розширює повноваження уряду вводити обмеження проти тих іноземних банків, які допомагають Росії обходити санкції. "Сьогоднішній захід підкреслює необхідність для фінансових установ у світі забезпечувати, що вони не сприяють діяльності, яка підтримує воєнні дії Росії і вводять заходи, щоб захиститись від експлуатації з боку російських мереж закупівель", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Разом з тим голова ЦБ додала, що структурна перебудова російської економіки йде "досить швидко", оскільки бізнес адаптується до санкцій.

Є спокуса подумати, що нам, як то кажуть, море по коліно після того, як витримали початковий шторм, хоча ми повинні бути готові до посилення санкційного тиску,

– розповіла Набіуліна.

У якому стані зараз економіка Росії

Від початку повномасштабної війни в Україні зниження ВВП у річному вимірі склало 2,5%.

склало 2,5%. Дефіцит бюджету – 3,3 трильйона рублів, що становить 2,2% ВВП.

Даючи оцінку російській економіці, Український центр безпеки і співпраці зауважив, попри те, що економічні показники 2022 року гірші за результати 2021 року – це все ж невеликий розрив. Відтак різкого послаблення економіки агресорки завдяки санкціям не відбулось.

Ба більше, санкції посприяли розширенню можливостей росіян у торговельному секторі. Наприклад, в листопаді 2023 року реальний ВВП Росії вже досягнув довоєнних показників.

Більше про це У 2024 році Путін витратить на війну щонайменше 100 мільярдів доларів

Останні санкцій щодо Росії

У грудні ЄС запровадив 12 пакет санкцій проти Росії. Переважно обмеження стосувались алмазів та діамантів, а також – на постачання деталей для зброї окупантів.

В останньому санкційному пакеті ЄС розширив й список товарів подвійного призначення. Це зробили для недопущення постачання деталей для зброї. Йдеться про літієві батареї, електродвигуни, станки, автодеталі тощо.