Центробанк России готовится к ужесточению санкций и "перестраивает" экономику
По мнению главы Центробанка России, экономика страны-агрессорки не ответила на все вызовы, которые повлекли за собою западные санкции в следствии полномасштабного вторжения. Также в России все еще остаются серьезные проблемы, несмотря на попытки Кремля "перестроить экономику".
Также в интервью российским СМИ глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что готовится к ужесточению санкций, направленных на экономику страны.
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С какими проблемами сталкивается российская экономика
Набиуллина подчеркнула, что сейчас у России есть серьезные проблемы из-за санкций, в частности речь идет о:
- трансграничных платежах, которые остаются проблемой для многих компаний;
- развитии долгосрочного финансирования.
Перестройка экономики
Вместе с тем глава ЦБ добавила, что структурная перестройка российской экономики идет "достаточно быстро", поскольку бизнес адаптируется к санкциям.
Есть соблазн подумать, что нам, как говорится, море по колено после того, как выдержали начальный шторм, хотя мы должны быть готовы к усилению санкционного давления,
– рассказала Набиуллина.
В каком состоянии сейчас экономика России
- С начала полномасштабной войны в Украине снижение ВВП в годовом исчислении составило 2,5%.
- Дефицит бюджета – 3,3 триллиона рублей, что составляет 2,2% ВВП.
Давая оценку российской экономике, Украинский центр безопасности и сотрудничества отметил, несмотря на то, что экономические показатели 2022 года хуже результатов 2021 года – это все же небольшой разрыв. Следовательно, резкого ослабления экономики агрессорки благодаря санкциям не произошло.
Более того, санкции поспособствовали расширению возможностей россиян в торговом секторе. К примеру, в ноябре 2023 года реальный ВВП России уже достиг довоенных показателей.
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Последние санкции в отношении России
- В декабре ЕС ввел 12 пакет санкций против России. Преимущественно ограничения касались алмазов и бриллиантов, а также поставки деталей для оружия оккупантов.
- В последнем санкционном пакете ЕС расширил и перечень товаров двойного назначения. Это сделали для недопущения поставок деталей оружия. Речь идет о литиевых батареях, электродвигателях, станках, автодетали и т.д.