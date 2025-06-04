США готові ухвалити рішення: яку заяву зробив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сенат США готовий ввести нові санкції проти Росії. Проте, не все так просто.

У чому складність для США ухвалити санкції

Зеленський уточнив, що важливою є готовність Трампа підтримати ці санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Володимир Зеленський Президент України Ми публічно почули вчора з вами голос не тільки сенаторів, ми чуємо конгресменів, а публічно почули спікера Майкла Джонсона. В мене не було окремого з ним контакту. Це його позиція. І я дуже радий, що є така позиція, що вони готові це підтримати. Але дуже важливо, щоб готовий був санкції підтримати президент Трамп.

Зеленський каже, що він підтримує послідовність, запропоновану американською стороною. Тобто, має відбутися припинення війни або ж будуть введені санкції.

Ми не хотіли санкцій проти нас, тому ми підтримуємо припинення вогню. Руським, напевно, їм все одно і тому ми просимо застосувати санкції,

– каже Зеленський.

Нагадаємо! 1 квітня сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь представили законопроєкт, що має ускладнити для Росії можливість проводити фінансування військових дій. У цьому документі, до прикладу, є пропозиція про впровадження 500% мит на імпорт з США для країн, які і наділі купують російські енергоносії.